Хампарцумян вика, че това било дребна работа. (на въпрос на Виктор Николаев (NOVA) за това поголовно нарушение на закона за приемане на еврото). Това написа във Фейсбук Миролюба Бенатова.
"Така преди десетина години, пак в NOVA, Хампарцумян не ми отговори как Асоциацията на банките, която е председателствал, проспа фалита на КТБ.
А още по-рано - като шеф на Булбанк, едвам го открих за коментар и едвам се преборих, по bTV да се излъчи материал с гражданин, осъдил банката.
С такива приятели на еврото и закона за въвеждането му, врагове не му трябват", пише още тя.
Миролюба Бенатова: Банките нарушават закона като отказват на хората да им обменят парите без такса и без лимит, но пък Хампарцумян вика, че това било дребна работа
©
Още по темата
/
Продавачка на пазара: Много объркано стана, българите купуват по 1-2 моркова, изнервят се и искат да им се връща в лева
09:59
Гроздан Караджов: 3 минути. Толкова отне обмяната на 222.47 лева в евро в пощенската станция в с. Долни Богров
05.01
Шефът на такситата: В очите на хората шофьорите се превърнаха в "помпаджии" и нарушители на закона
05.01
Шефът на една от големите търговски вериги: Няма чужди евроцентове! Няма значение в коя държава са направени!
05.01
Още от категорията
/
Бивш член на ЦИК: Изборният кодекс трябва да бъде променен, машинното гласуване не решава проблема
05.01
Проф. Малинов: Ако Радев участва на изборите, ще стане ясно преди формирането на служебния кабинет
05.01
"Да гласуваш е само половината работа": ДБ апелира към създаване на "армия" от защитници на изборите
05.01
Проф. Чуков: Мадуро е бил наблюдаван къде ходи, какви са навиците му и маршрутите, които ползва
05.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Богоявление е!
08:27
Бивш член на ЦИК: Изборният кодекс трябва да бъде променен, машин...
22:53 / 05.01.2026
Актуални теми
Сергей Пройчев
преди 1 мин.
Бнките сменят без такса.Къде откацват не знам.Отказаха само на една циганка с 50к лв.Казаха може но със заявка.
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.