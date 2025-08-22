Новини
Миролюба Бенатова: Депутатите от Бургас мълчат пореден ден по темата за парашута и фирмите, които държат атракционите
Автор: Петър Дучев 08:59
©
Скъсаните колани (от парашута) не са намерени (но преди това са изхвърлени в морето от служител на фирмата). Това пише в своя публикация във Фейсбук журналистът Миролюба Бенатова във връзка с трагичния инцидент в Несебър при който загина 8-годишно дете.

Ето повече:

И сега спокойно ще се върти рефренът, че тези прокъсани колани, които са снимани и показани в съдебната зала, не са на отговорната за атракциона фирма.

Вече може да се говори всичко и да се развиват конспиративни теории за злонамерени конкуренти и какво ли още не.

Влиза се във фунията на съдебната система, от която близките на жертвите обикновено излизат сдъвкани и изплюти.

Междувременно става ясно, че жената, прегазена от 18-годишен шофьор на атв на тротоар в Несебър, е в клинична смърт. Детето й е в тежко състояние.

Готвят се протести в Бургас, Пловдив и София.

Родителите на този шофьор са полицаи и има подозрения за начина, по който се води разследването.

Сигурно по този казус Борисов би питал каква работа имат децата и майките им по тротоарите, та да пречат на АТВ-тата.

Депутатите от Бургас мълчат пореден ден по темата за парашута и фирмите, които държат атракционите.

Политическите лидери, с изключение на Борисов, също си траят.

Търсят думите, докато проверяват кой им е осигурявал гласове в региона и дали пък нямат някой и друг дарител оттам.

Хората са им скъпи. Техните.

