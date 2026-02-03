Днешното изявление на МВР и прокуратурата, свързано с тройното убийство около бившата хижа "Петрохан", още повече обърква. Това написа във Фейсбук журналистът Миролюба Бенатова.
"Кои са мъртвите? (дават се имена с инициали на презиме и без контекст)
Какво се е случвало в хижата и защо властите го наричат секта?
Информацията за педофилска мрежа е подадена като въпрос от репортер на бнр, а отговорът е за "съпричастност на пълнолетни и непълнолетни към дейността", но без да е ясно каква е извършваната дейност и каква е съпричастността.
Кой или кои са издирвани?
Какво се знае за начина, по който е причинена смъртта на откритите трима мъже?
Какво е станало със сигнала, по който е обявено, че прокуратурата е работила, свързан с меморандум с мосв, подписан между рейнджърите и тогавашния министър Борислав Сандов (2022г.).
Знаело ли е мвр, а и други служби, че въоръжени хора "пазят гората"?", пише тя.
Миролюба Бенатова: Днешното изявление на МВР и прокуратурата за убийството на хижа "Петрохан" още повече обърква
©
Още по темата
/
Борислав Сандов: Трябва да се проследи къде е изчезналият собственик на хижата край Петрохан и дали не е отвлечен
16:45
Полицията за случая в хижа "Петрохан": Разследва се съпричастност на непълнолетни и малолетни към НПО-то
15:40
Кмет за тримата убити в хижата: Бяха много съмнителни, никой не знаеше какво пазят с камери, дронове и оръжия
09:53
Още от категорията
/
Министерството на туризма подкрепи кандидатурата на Розовата долина за включване в списъка на ЮНЕСКО
16:46
Елисавета Белобрадова: Предлагам себе си за служебен премиер, дори нещо да объркам, няма да е фатално
14:03
Йотова към ПП-ДБ: Трябва да отговорим на очакванията на гражданите, за да върнем доверието в българските институции
13:58
ГЕРБ-СДС предложи на Йотова избор на нов председател на НС, за да има още един кандидат за служебен премиер
11:48
Икономисти: "Безумно" е евентуално актуализиране на удължен бюджет, политическата ситуация е ключова
11:20
Богдан Милчев: Политиците изпускат контрола, отказвайки да носят отговорност за това, което се случва по пътищата
11:19
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.