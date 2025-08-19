Новини
Миролюба Бенатова: Това е адът!
Немият вик на майката, останала на парашута, докато детето й лети към смъртта, е звукът, който чувам от вчера в сърцето си. Заспах с тази картина в главата си, събудих си с нея. Това е адът. Това е звукът на България. Това написа във Фейсбук журналистът Миролюба Бенатова.

Тя визира вчерашната трагедия, при която 8-годишно дете загина след падане от атракционен парашут край плажа в Несебър.

"Искам да прегърна тази жена, да плача с нея, да опитам да я утеша. Да ѝ кажа, че не е виновна. Знам, че няма да ме чуе. Но все пак. Искам да не е сама в този ужас.

И не, това падане от парашут заради лоша осигуровка на атракцион, не е "черен лебед" или случайност.

Това е онази административна неангажираност, превърната в автоимунното заболяване на държавата.

Това е самоунищожението на България, отвъд пропагандата и лозунгите.

Това е "традиционната ценност" - липса на отговорност към самите себе си.

Иска ми се да не се обърнем на другата страна и този път. А знам, че събитието е толкова смразяващо, че води до парализа.

Даже гневът не може да си пробие път, защото е заместен от отчаяние.

Как да си дадем сметка, че след като у нас е рисковано да се возим в нощен автобус, защото вътре може да ни сгази кола и може да паднем от атракцион, защото никой не отговаря за сигурността му, значи вече и фасадата на държава на съществува.

Знам, че изглежда сякаш случаят е единичен и не би трябвало да се обобщава, защото не е професионално.

Но единичните случаи са толкова много и показват толкова много липса на сигурност, че си позволявам да обобщя.

Дано тази майка намери мир.

А виновните да понесат отговорност. Да има виновни и това да не се окаже тя - възрастният, който е подписал декларация, че носи отговорност за детето си по време на полета", пише още Бенатова.

