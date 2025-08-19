ЗАРЕЖДАНЕ...
|Миролюба Бенатова: Това е адът!
Тя визира вчерашната трагедия, при която 8-годишно дете загина след падане от атракционен парашут край плажа в Несебър.
"Искам да прегърна тази жена, да плача с нея, да опитам да я утеша. Да ѝ кажа, че не е виновна. Знам, че няма да ме чуе. Но все пак. Искам да не е сама в този ужас.
И не, това падане от парашут заради лоша осигуровка на атракцион, не е "черен лебед" или случайност.
Това е онази административна неангажираност, превърната в автоимунното заболяване на държавата.
Това е самоунищожението на България, отвъд пропагандата и лозунгите.
Това е "традиционната ценност" - липса на отговорност към самите себе си.
Иска ми се да не се обърнем на другата страна и този път. А знам, че събитието е толкова смразяващо, че води до парализа.
Даже гневът не може да си пробие път, защото е заместен от отчаяние.
Как да си дадем сметка, че след като у нас е рисковано да се возим в нощен автобус, защото вътре може да ни сгази кола и може да паднем от атракцион, защото никой не отговаря за сигурността му, значи вече и фасадата на държава на съществува.
Знам, че изглежда сякаш случаят е единичен и не би трябвало да се обобщава, защото не е професионално.
Но единичните случаи са толкова много и показват толкова много липса на сигурност, че си позволявам да обобщя.
Дано тази майка намери мир.
А виновните да понесат отговорност. Да има виновни и това да не се окаже тя - възрастният, който е подписал декларация, че носи отговорност за детето си по време на полета", пише още Бенатова.
