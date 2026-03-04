Емил Дечев досегашният заместник-директор Мирослав Милков е временно преназначен на длъжността директор на ОДМВР-Видин.
Заместник-министърът на вътрешните работи Калоян Милтенов представи днес старши комисар Милков пред ръководния състав на дирекцията.
Старши комисар Мирослав Милков е роден през 1978 г. в гр. Видин. Завършил е АМВР през 2006 г. - бакалавър по специалността "Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред". Има магистратура по специалността "Правен режим на защитата на националната сигурност“ в Русенския университет "Ангел Кънчев“. Професионалната му кариера във вътрешното министерство започва през 2006 г. като разузнавач в РУ-Белоградчик. Заемал последователно длъжностите разузнавач, началник на участък "Нов Път“ от 2012 г., началник на РУ–Видин от 2018 г. и заместник–директор на ОДМВР-Видин от 2020 г.
Досегашният директор на ОДМВР-Видин старши комисар Петър Коцин е преназначен на друга длъжност в системата на МВР в столицата.
