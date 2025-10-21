ЗАРЕЖДАНЕ...
Мирослав Рашков за пребития прокурор: С опасност за живота е
“Фокус" припомня, че че снощи бившият зам.-градски прокурор на София и настоящ прокурор в Градска прокуратура беше нападнат с чук в подземния гараж на сградата, в която живее. Илиев е настанен в реанимация.
“Снощи около 19:30 часа е постъпил сигнал за възникнал инцидент в квартал “Малинова долина" и прието лице в лечебно заведение в тежко състояние", каза Рашков и допълни: “Лицето е пребито от неизвестно лице, а по случая е образувано досъдебно производство за опит за убийство. Състоянието е стабилно, но все още с опасност за живота". Главният секретар на МВР заяви, че се работи по всички версии и повече информация не може да бъде дадена.
