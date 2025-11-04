Интервю за предаванетопос Мирослава Кацарова, за 11-тото поредно издание на Plovdiv Jazz Fest.Фестивалът, въпреки трудностите около пандемията и следпандемичните кризи, се оказа устойчив, за мое най-голямо щастие. За 11-а година ще имаме възможност да празнуваме джаза – нещо, което е някакъв вид послание на нашия джаз фестивал. Plovdiv Jazz Fest започва тази година на 7 ноември и ще продължи три дни, до 9 ноември, в Дом на културата "Борис Христов". Всяка една от фестивалните вечери ще има по два концерта и фестивалният билет за една вечер важи и за двата концерта.Ще започнем на 7 ноември в 19.30 часа с голям концерт на най-добрия, смея да твърдя, в момента биг бенд в България "All-Star Big Band“. Това е една формация, която събира двама от законодателите на съвременния български джаз – Христо Йотов и Антони Дончев. Двамата правят селекцията на най-добрите български джаз музиканти, които ще бъдат включени в групата на бенда. И смея да твърдя, че ни чака оригинална музика, която следва новите тенденции в съвременния джаз, импровизационната музика. Ще видим на сцената и Вили Стоянов, който и тази година за втори път ще бъде водещ на Plovdiv Jazz Fest. Той е наистина една много силна и смислена личност, при това атрактивна, защото освен че е фантастичен джаз музикант, композитор, лидер на други групи, е и човек, който умее да се изразява еднакво добре и с музикалния език, и с думите.След тях на сцената ще се качат стари познайници на Plovdiv Jazz Fest. През 2015 г., когато фестивалът стартира, бяхме поканили Виктория Толстой и Якоб Карлсон.Това са двама изумителни шведски джаз музиканти. И тази година те пристигат отново, 10 години по-късно, на нашата сцена, този път с трио. И ще припомня на вашите слушатели, че тук, на сцената, ще имаме възможност да чуем Виктория Толстой, която е праправнучка на Лев Толстой.Историята е много забавна, всъщност това е любовна история, но каква е връзката между руския писател и шведската джаз дама? Лев Толстой има седем сина. Един от тях се разболява от неврологично заболяване и потегля към Швеция да търси помощ от шведски лекар там, само че се влюбва в дъщерята на доктора и заживява с нея, остава там. Така се появява и Виктория Толстой няколко поколения по-късно. А Якоб Карлсон, от своя страна, е един от най-впечатляващите европейски джаз пианисти. Той е считан за най-добрият съвременен шведски джаз пианист, наследник на Есбьорн Свенсон. Якоб Карлсон също така е много интересна личност, защото е много дълбок музикант, човек, който експериментира в различни посоки – с акустична и с електронна музика, дори има в някои от неговите проекти и твърд рок. Но той ще дойде тук, за да свири неговата любима умозрителна музика, която последно имах възможност да чуя в неговия албум през 2024 г. соло пиано, албума му Winter Stories, където впрочем има и една интерпретация на българска фолклорна песен, много красива и опоетизирана тема.Всяка година по време на Plovdiv Jazz Fest, освен концертите на голяма сцена, има и джем сешъни в Bee Bop Café. Тази година, след големите концерти на 7 ноември, ще се пренесем от 23.00 часа нататък в Bee Bop Café, където ще можем да чуем нещо, което също ще има премиера, и това е Академичният джаз бенд, който е създаден към АМТИИ "Проф. Асен Диамандиев“ по идея на ректора на академията Жан Пехливанов. Разбира се, идеята е посрещната много добре от менторите, които създават този бенд, с лидер Мирослав Турийски. Заедно с тях на сцената ще се качат на равни нога и техни студенти и това е цялата идея – да се създаде един академичен бенд, в който студенти и преподаватели свирят заедно и се срещат с реалните, истински сцени.А на 8 ноември ще имаме възможност в Bee Bop Café от 18.00 часа да видим и чуем Елин Рахнев – един от най-добрите български поети. Той много рядко чете сам поезията си. Този път той ще си я прочете сам и си е подбрал един негов плейлист със скандинавски джаз.След това отиваме на голямата сцена, където Милен Киров ще ни очаква. Той е пловдивчанин, но живее и работи в Лос Анджелис, където преподава музика и джаз. Той е виртуозен пианист и ще може да чуем дебюта и премиерата на неговия най-нов албум, записан в Германия с германски негови колеги и с другия пловдивчанин, Николай Карагеоргиев – също така впечатляващ китарист и музикант изобщо, на всички нива.След тях на сцената тук ще се качи също така стара познайница на Plovdiv Jazz Fest – Лиза Райт. Тя беше в България, ако си спомняте, през 2019 г. по покана на Plovdiv Jazz Fest, но тогава под мотото "Заедно" нейният концерт се състоя на Opera Open на Античния театър с оркестъра на Пловдивска опера. Сега обаче тя идва със своя бенд, който гастролира по световните джаз клубове и фестивали, и ще можем да чуем нейния дълбок красив алт, който разказва истории, наистина разпръсква едно човеколюбие. Смея да твърдя, че Лиза Райт е истински хуманист. Тя е още освен певица, и градинар, и завършил шеф готвач в Ню Йорк, има ресторант в Чикаго. Тя ще засади на 8 ноември, в 12.10 часа дръвче в Пловдив като един жест на нейната любов към природата.А гала вечерта на Plovdiv Jazz Fest е на 9 ноември. Преди това ще бъде предшествана от концерта на децата, които пеят джаз всяка година. Това вече е традиция в Bee Bop Café. От 17.30 часа децата на Руми Иванова ще пеят в компанията на истински джаз пианист – Иван Гърбачев.А след това са две групи, които според мен са истински легенди. Първата е "Zone C“ – българска джаз легенда. "Zone C“ е легендарна българска джаз група. Ако си спомняте, в основата на "Zone C“ е Васил Пармаков и Стоян Янкулов – Стунджи. Те създадоха отдавна тази група, през годините имаше прекъсване, защото за съжаление изпратихме Васко Пармаков. За щастие обаче пък те решиха да се съберат отново и поканиха в групата си двама също така виртуозни джазмени – Васил Спасов и Миро Иванов. Ще ги видим точно с тях на сцената на Plovdiv Jazz Fest, с почит към Васко Пармаков и разбира се, с прекрасна музика.И ще видим най-вече, че тази година Plovdiv Jazz Fest връчва голямата си награда за цялостен принос на Стоян Янкулов – Стунджи по един специален начин.След тях са джаз гигантите Yellowjackets – неколкократни носители на "Грами", хората, които създадоха стандартите във фюжън джаза още от 70-те години насам. Това са артисти, които наистина, освен че са виртуозни, създават и музика, която е като своеобразни философски есета, само че музикални, защото човек може много неща да си представя и да разсъждава над тяхната музика. Yellowjackets пристигат с някои от най-важните музиканти в състава си през годините – това е Ръсел Феранте, и Уил Кенеди.Така че заповядайте, ще бъде фантастичен джаз фестивал! Има възможност да дойдете и на джем сешъните. Забравих да кажа и името на един млад български джаз пианист – Борис Петков, който за щастие ще имаме възможност да чуем в Bee Bop Café на 8 ноември, след 23.00 часа, той е събрал страхотна банда за джем сешъните си, и две млади певици, които са наистина впечатляващи с огромния си талант.Това е новина за Plovdiv Jazz Fest. За щастие Plovdiv Jazz Fest вече е член на Европейската джаз мрежа. Това е една много сериозна европейска организация, която създава условия да се разпространява джаз културата в Европа по организиран начин, да си сътрудничим всички организатори на джаз фестивали, всички джаз фестивали да имат възможност за една платформа, в която да общуват и да създават един културен обмен, не само между държавите, но и между поколенията. И това е прекрасно, защото така още повече сме някак си отбелязани на картата на европейските джаз фестивали.Plovdiv Jazz Fest стана член на Европейската джаз мрежа този септември.В последния ден на фестивала, преди или след концерта, това ще бъде импровизирано решение, ще връчим голямата награда на Стунджи.То това е и смисълът на фестивала – да бъде наситено в няколко дни. Но да ви кажа честно, за мен едно от най-важните неща, към които се стреми Plovdiv Jazz Fest е, да превърнем програмата и битието на фестивала в пулсиращо през цялата година. Затова направихме лятно издание, сега – есенното издание, и за щастие, ще имаме възможност благодарение на Община Пловдив, да направим и пролетно издание на Plovdiv Jazz Fest. Първото такова ще бъде през март месец 2026 г., с образователна насоченост, където ще включим основно млади хора, разбира се и деца, но те ще имат възможност да се срещнат на уъркшопове не с кого да е, а с някои от най-големите звезди в световния джаз, като Майк Стърн да кажем, или пък Гретчен Парлато, или пък Давид Линкс, или пък българина, който според мен е най-успелият джаз музикант в света и в Америка, това е Пепи Славов-младши. Разбира се, ще има и български ментори, ще има концерти и други акции, за които ще говорим вероятно пак.Да, ако в Пловдив имаше сцени, които позволяват този тип активност, ние щяхме непременно да се възползваме от това, защото наистина имаме нужда от сериозни нови концертни зали и сцени, които да допринесат за колорита на един такъв фестивал, но и на всеки друг фестивал, впрочем. Надявам се скоро да имаме възможност да се насладим на новия проект, който би трябвало, вече започна да се реализира със старото Кино "Космос".Освен това обмисляме Plovdiv Jazz Fest да се премести на открито през лятото, съвсем в нестандартна среда. И това са възможностите на този етап в нашия град. Ако живот и здраве нещата потръгнат с новите пространства за концерти в Пловдив, а то има поне две такива в проект, ще бъде чудесно и за нас. Надявам се, това е една обща културна политика, която засяга всички пловдивчани и гости на града, така, че да можем да се възползваме от реални пространства, където все пак музиката да е у дома си.