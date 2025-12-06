Всичко започна с думата "добро“. Тя беше във въздуха – в погледите, в историите, в тихите жестове на хора, които не чакат аплодисменти, за да правят света по-добър. "Доброто е заразно“ се оказа не просто послание, а живото доказателство, което изпълни VIVACOM Art Hall на 5 декември – Международния ден на доброволеца.В този дух премина юбилейното – десето поред – отбелязване на празника, организирано съвместно от. Тазгодишната инициатива носеше мотото "Мисия (не)възможна“ – силно послание за това колко голямо въздействие може да има доброволчеството, когато се случва с отдаденост, постоянство и сърце.Арт залата се превърна в пространство за емоция, признателност и човечност – в дом на хора, за които доброто е начин на живот.За да постави тон на вечерта, вицепремиерът, под чийто патронаж се проведе инициативата, отправи силно и емоционално послание към доброволците."В Международния ден на доброволеца за мен е особена чест да бъда патрон на тази инициатива. За десета поредна година се връчват отличия, посветени на доброволчеството. То не е просто кауза и мисия – то е светоусещане, начин на живот, в който грижата и емпатията трябва да бъдат водещи. Убеден съм, че насърчаването на доброволчеството е въпрос на отговорност, а като вицепремиер считам, че политиците са особено задължени на доброволците по този въпрос. Регламентирането на доброволческата дейност със закон вече повече от десетилетие очаква политическа воля, за да подкрепи усилията на всички, които ежедневно се отдават на добрите каузи. Доброволчеството няма възраст, но има нужда от енергията на младите хора. Тази година отличията са четири – за най-добра доброволческа организация, най-добра доброволческа мисия, най-добър доброволец и Младежки център – вдъхновител на доброто. Рекордният брой кандидатури – над 150 – показва огромното значение, което доброволчеството има в нашия живот. Поднасям своето признание за отдадеността, желанието и усилията ви да доказвате, че добротата, солидарността и активното участие променят света. Пожелавам повече млади хора да откриват вдъхновение и път в живота чрез доброволчеството. Честит празник и на добър път“, призова вицепремиерът.След него думата взе заместник-министърът на младежта и спорта, който подчерта значението на общността зад каузите:"Днес празнуваме празника на доброто – на всеки един от вас, който е допринесъл за това да живеем в по-сплотено, по-добро и позитивно общество. Надявам се искрата на доброволчеството да гори във вас още дълги години, защото за доброволчеството няма възраст и граница. Нека добрите ви дела, които правите не само в определени дни, а всеки ден, да намират все по-голямо отражение и да ви превръщат в посланици на каузата. Радвам се, че днес тук присъстват толкова много институции — това показва решителността на държавата да застане зад доброволческата кауза. В навечерието на коледните празници нека си помислим: какво добро направихме тази година и какво добро ще направим през следващата“, каза той.Народният представител от "БСП-обединена левица“ и председател на парламентарната Комисия по младежта и спортапродължи темата за развитието на законодателството в подкрепа на доброволците:"Преди една година на този ден внесохме нашия законопроект за насърчаване на доброволчеството. В момента има три проекта, внесени от различни политически партии, всички приети на първо четене. Работата по обединяването им върви. Надявам се скоро след празниците да имаме приет Закон за насърчаване на доброволчеството и на второ четене“, подчерта той.Със силно емоционално послание се включи и, председател на Комисията за взаимодействие с гражданското общество и депутат от ГЕРБ-СДС:"Тук са хора, които вярват, че доброто ще спаси света. Доброволчеството е щит на човечността. Ако не се научим да бъдем добри и съпричастни, светът няма да бъде такъв, какъвто бихме пожелали за децата си. Пожелавам на всички деца на България да живеят в по-добър свят. Претворете доброто, което носите, в дела“, подкани Кирова."Моля ви, не спирайте да правите добро“, насърчи, изпълнителен директор на Центъра за развитие на човешките ресурси."Българският спортен тотализатор, освен че осигурява средства за спорта, активно участва в доброволчески инициативи през годината. Ние се чувстваме част от цялото това движение“, каза, изпълнителен директор на Българския спортен тотализатор.На церемонията присъстваха още заместник-министърът на външните работи, народният представител от ГЕРБ-СДС, заместник-председателят на Държавната агенция за закрила на дететои председателя на Националния браншов синдикат "Висше образование и наука“ при КНСБ д-р инж.. Поздравителни адреси бяха получени от председателя на Народното събраниеи министъра на здравеопазването доц. д-рКулминацията на вечерта бе отличаването на вдъхновяващи личности и организации, доказали, че промяната започва от един жест, от една идея, от една протегната ръка.Четирите основни категории тази година отличиха:• "Изявен млад доброволец“ –• "Младежка доброволческа инициатива“ – "Капка живот“• "Младежки център – вдъхновител на доброто“ – Младежки център Габрово• "Организация, провела доброволческа инициатива“ – Сдружение "Скаутски клуб Мадарски конник“Бяха връчени и специални награди. Сред отличените са:• инициативата "Огнена стихия“• Сдружение "РЕД“• БМЧК-Зверино• трима изключително отдадени млади доброволци:Техните дейности – от социални каузи през екологични проекти до подкрепа на местните общности – показват, че доброто има много лица, но винаги един смисъл: да променя.Юбилейното издание не беше просто церемония. То беше празник на отдадеността. На хората, които избират да дават вместо да вземат. На онези, които правят добро не заради награди, а защото вярват, че всяко добро дело оставя следа.Международният ден на доброволеца за пореден път ни напомни:Мисията е възможна.Промяната е възможна.Доброто е възможно – и е заразно.