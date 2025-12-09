Мисленето на българина "няма да се излагам за ресто от 44 цента" ще оскъпи услугите като маникюр, обущар или шивач
©
Фиксираният курс от 1.95583 лева за едно евро се прилага към всички цени, но преобразуването на услуги, които традиционно са оформени в цели левови суми, създава нов ценови ефект.
Пример за това е ежемесечният маникюр при жените. Ако средно услугата струва 50 лева, след конверсията реалната цена е 25.56 евро. При плащане в брой обаче повечето клиенти ще заплащат 26 евро, тъй като дребните монети рядко се използват и очакването за връщане на точно ресто при услуги на терен е по-ниско спрямо супермаркетите. Казано по български – "няма да се правим на цигани за ресто от 44 цента“.
Подобна ситуация се очаква и при други малки семейни бизнеси – шивачи, обущари, куриери, фризьори, масажисти, както и в ресторантьорството, където често се плаща в закръглени суми. Дори когато разликата е само няколко цента, при системно закръгляване нагоре крайният ефект е по-високо реално поскъпване за клиента и допълнителен приход за бизнеса.
Икономисти, на които "Фокус“ се позовава, отбелязват, че този ефект не е уникален за България. Подобно поведение се наблюдава в редица държави от еврозоната, където секторът на услугите е по-малко регулиран по отношение на връщането на дребни пари. Експертите предупреждават, че е важно потребителите да са информирани за реалната цена по фиксирания курс и да изискват точно ресто, когато заплащат в брой.
От бизнеса контрират, че оставянето на дребно ресто невинаги е възможно, особено при посещения на адрес, мобилни услуги или натоварени обекти. Те подчертават, че клиентът винаги има право да поиска плащане по точно пресметната сума, но практиката ще покаже колко често това ще се случва.
Очакванията са първите месеци след въвеждането на еврото да бъдат ключови за формиране на потребителски навици. Анализаторите препоръчват активна информационна кампания, която да изясни правата на клиентите и стандартите за връщане на ресто, за да се избегнат недоразумения и скрито закръгляване в сферата на услугите.
Още по темата
/
Лесен начин да се "отървете" от монетите си преди еврозоната без да ги изгубите, но има едно условие
08.12
Европейският съд назначи съдебен състав по българските жалби за вкарването на България в еврозоната
06.12
Желязков: С отсечените у нас евро монети ще може да се плаща навсякъде в Европа, а с европейските – у нас
06.12
Проф. Анна Кръстева: От институциите зависи гражданите да почувстват еврото не като диктат и неизбежност, а част от европеизацията ни
05.12
Зам.-министър Барбалов за платформата на КЗП: Надявам се този сайт да продължи и след изтичане на Закона за еврото
05.12
Още от категорията
/
Задава се приятно време
08.12
Христо Ковачки: В бъдеще "Топлофикация Русе" ще може да предложи тригенерация на своите клиенти
08.12
Доц. Ангел Кунчев: Грипът протича с остро начало – температура, липса на апетит, болка в мускулите
08.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Вълчев за Бюджет 2026: Ще има 10% увеличение на заплатите на перс...
22:54 / 08.12.2025
Смятам, че президентът няма право да скочи в политическото блато
22:49 / 08.12.2025
FT: Николай Младенов може да оглави ръководството на Газа
22:28 / 08.12.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.