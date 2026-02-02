Митничари задържаха над 700 000 къса контрабандни цигари на ГКПП "Лесово" за над 100 000 евро
Тирът с чуждестранна регистрация влязъл от Турция на 29 януари. Шофьорът - турски гражданин, представил документи за транзитен превоз на групажна стока през страната ни за Румъния. На база анализ на риска е извършена щателна митническа проверка на автомобила.
В хода на контролните действия със специализирана рентгенова апаратура са установени подозрителни зони в товара. При последвалата физическа проверка, митническите инспектори откриват, че три от превозваните палети съдържат декларирани изолационни термопанели, които са изрязани и са пълни с цигари.
Иззети са общо 711 000 къса (35 550 кутии) цигари от различни търговски марки, с турски акцизен бандерол. Стойността на контрабандните тютюневи изделия възлиза на над 100 000 евро.
По случая е образувано досъдебно производство по описа на Териториална дирекция Митница Бургас, което се провежда от разследващ митнически инспектор под надзора на Окръжна прокуратура - Ямбол.
В рамките само на последната седмица митническите служители на МП Лесово задържаха над 1 000 000 къса цигари при предотвратени два опита за контрабанда на акцизните тютюневи изделия за държави в ЕС. В първия случай 325 000 къса цигари бяха открити сред мебели в товарен автомобил, пътуващ от Турция за Нидерландия.
