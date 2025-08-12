Митов: Сухото време и силният вятър правят пожарите трудни за овладяване

© Фокус Тази седмица за пореден път имаме на 1000 пожара, които се погасяват бързо и ефективно. За съжаление, имаме два проблемни - единият е в Сунгурларе, другият е в Пирин. Това заяви министърът нс вътрешните работи Даниел Митов след края на заседанието на оперативния щаб за овладяване на пожарите в страната.



"Пожарът в Пирин продължава да тлее. Там работи и техника, и хора на място. В Сунгурларе работят трите шведски самолета, работят и хеликоптери - включително един американски от базата в Ново село", каза още министърът.



Той коментира и причините за възпламеняването на огнищата.



"Над 330 са палежите, част от тях умишлени, част от тях по невнимание. Част от лицата са установени при палежите поради небрежност Призоваваме хората да бъдат много внимателни, защото в това сухо време и силен вятър пожарите се разпространяват много бързо", допълни той.



Даниел Митов бе категоричен, че в горещото време не трябва да се палят огньове на открито: "Вниманието е най-добрият пожарогасител. В топлото време не трябва да се пали по никакъв начин. Отговорност на всеки един от нас да пази природата".



Министърът обясни, че действията по евакуция на населението в тежко засегнатите райони се предриемат в краен случай.



"Не предприемаме лесно действия по евакуация. Това е ресурс на МВР и всички останали институции. Призовавам гражданите, когато се налага такава, да окажат съдействие на властите. Не го правим, защото искаме, а защото се налага", обясни Митов.



Акцията на НСлС



"Оказваме съдействие на следствените органи. Става въпрос за съдействие по международна линия", коментира лаконично вътрешният министър.



Главният секретар на МВР допълни: "Оперсцията се провежда на територията на няколко обшасти. Тя е изцяло под ръководството на НСлС. Претърсват се адреси в няколко града. Към момента няма задържани лица".



По отношение на техниката за пожарогасене, той обясни, че правителството търси най-ефективният начин за обезпечаване на нуждите на държавата.



"Обсъждаме най-ефективният и рационален начин да се обезпечи по-голям ресурс за погасяване по въздух", каза той.



Министърът допълни, че всички хеликоптери Cougar могат да бъдат ремонтирани и снабдени с т.нар. Bambi Bucket.



"Военното министерство има достатъчно Cougar - и, които да участват в гасенето. Според мен тук трябва да бъдат ремонтирани тези, които са за ремонт, за да може да разчитаме и на тях, както и да бъдат обучени още екипажи", посочи Митов.



Той обяви, че ще внесе предложение до парламента за закупуването на нова летателна техника за пожарогасене, съвместно с министъра на отбраната.



Припомняме, че военният министър обяви, че ще настоява за закупването на 2-3 самолета "Спартан", които да бъдат специално пригодени за борба с пожари.



"Ще се преценява кое е най-правилно да се прави и къде. Това ще го предложим, след анализ на Народното събрание", допълни министърът.



Изхвърленият дрон на плажа "Хармани"



"Не сме сигурни дали е украински. Може да е руски. Изхвърлен е на бреговете на Черно море. Районът е отцепен от полицията, а дронът е обезопасен от военните", коментира силовият министър.