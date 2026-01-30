Задържани са четирима души във връзка със спрените сайтове Zamunda, Arena и Zelka. Това обяви министърът на вътрешните работи в оставка Даниел Митов.
"Когато бях на посещение в САЩ, февруари месец миналата година, тогава си говорихме за това, че от години работят такива торент сайтове, които се занимават с разпространение на материали, които имат авторски права и те се нарушават. От години нашите партньори се опитваха да направят нещо, но до този момент резултат нямаше. Ето сега резултатът е налице, когато има воля, има и резултат“, каза Митов.
"Когато видите на съобщението колко служби са въвлечени в тази операция, трябва да си дадем сметка, че това е много сложна международна операция и затова се изисква малко по-широко мислене“, подчерта вътрешният министър в оставка.
Митов не даде повече подробности около четиримата задържани.
ФОКУС припомня, че Zamundа, Arena и Zelka бяха свалени по време на съвместна акция, реализирана под надзора на Европол, ГДБОП, ДАНС, американските служби, следствието и прокуратурата. Причината е съдебна заповед, издадена от САЩ.
Стамат89
преди 28 мин.
Значи по тази заповед от САЩ се действа ама по магнитски американците са се объркали, подвели са ги, те нали са балъци :Д
dodkata
преди 40 мин.
Тъпи пе***асти!!!
