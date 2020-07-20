ÇÀÐÅÆÄÀÍÅ...
Íà÷àëî
Ðóñå
Ñïîðòíè
Ðåãèîíàëíè
Áúëãàðèÿ
Ìåæäóíàðîäíè
Ëþáîïèòíî
Ãàëåðèè
Ëè÷íîñòè
RSS
Âñè÷êè
Áèçíåñ
Äðóãè
Èíñòèòóöèè
Êðèìèíàëíè
Îáùåñòâî
|Ìëàä áúëãàðèí: È êëèçìà äà íè ïðàâÿò íà ãðàíèöàòà, ïàê ùå îòèäåì íà ãðúöêîòî ìîðå
Â êîëîíàòà âñè÷êè íîñåõà îòðèöàòåëíè òåñòîâå çà êîðîíàâèðóñ, êàòî ñïîðåä ÷àñò îò õîðàòà ñìèñúëúò îò èçñëåäâàíèÿòà íå å îñîáåíî ãîëÿì, çàùîòî ñà íàïðàâåíè ïðåäè äâà äíè, ïðåç êîèòî íèêîé íå çíàå äàëè íå ñå å çàðàçèë âúïðåêè îòðèöàòåëíèÿ òåñò. È ìàêàð ÷å óäúëæèõà ïúòÿ ñè êúì ìîðåòî ñ òðè ÷àñà, òóðèñòèòå íå ñúæàëèõà çà èçáîðà ñè äà òðúãíàò êúì Ãúðöèÿ.
Ìåæäóâðåìåííî òóðîïåðàòîðèòå îò÷èòàò, ÷å â Ãúðöèÿ ñåçîíúò å òðàãè÷åí. Ãðúöêèòå êóðîðòè ñå íàäÿâàò íà óñïåøåí ñåçîí, àêî êîðîíàâèðóñúò èçîáùî ïîçâîëè ìîðå ïðåç ñåïòåìâðè è îêòîìâðè.
|Îùå ïî òåìàòà:
|îáùî íîâèíè ïî òåìàòà: 133
|ïðåäèøíà ñòðàíèöà [ 1/23 ] ñëåäâàùàòà ñòðàíèöà
Êîìåíòàðè (95)
Çàðåæäàíå! Ìîëÿ, èç÷àêàéòå ...
Ïîêàæè: Âñè÷êè | Ñàìî íà ðåãèñòðèðàíè | Ìîèòå | Íà ïðèÿòåëè
ïðåäè 9 ìèí.
0
ïðåäè 13 ìèí.
0
ïðåäè 33 ìèí.
0
ïðåäè 48 ìèí.
0
ïðåäè 52 ìèí.
0
ïðåäè 55 ìèí.
0
ïðåäè 1 ÷. è 21 ìèí.
-1
ïðåäè 1 ÷. è 27 ìèí.
-1
ïðåäè 1 ÷. è 48 ìèí.
+1
ïðåäè 1 ÷. è 56 ìèí.
-1
Êîìåíòàðèòå ñà íà ïóáëèêóâàùèòå ãè. Ruse24.bg íå íîñè îòãîâîðíîñò çà ñúäúðæàíèåòî èì! Âñè÷êè êîìåíòèðàùè ñà ñå ñúãëàñèëè ñ Ïðàâèëàòà çà ïóáëèêóâàíå íà êîìåíòàðè.
ÈÇÏÐÀÒÈ ÍÎÂÈÍÀ
Àêòóàëíè òåìè
Àáîíàìåíò
Àíêåòà