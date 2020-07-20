Ìëàä áúëãàðèí: È êëèçìà äà íè ïðàâÿò íà ãðàíèöàòà, ïàê ùå îòèäåì íà ãðúöêîòî ìîðå

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Àâòîð: Åêèï Ruse24.bg 16:45 / 20.07.2020Êîìåíòàðè (95)72
© Íîâà òâ
"Èñêàò äà ïðåíàñî÷àò òðàôèêà êúì ×åðíî ìîðå, çà äà ãî ñïàñèì. Íî íèå íå èñêàìå. Êàêòî ñå êàçâà ïî òåëåâèçèÿòà, à è â åäèí ïîñò - è êëèçìà äà íè ïðàâÿò íà ãðàíèöàòà, ïàê ùå îòèäåì íà ãðúöêîòî ìîðå". Òîâà êàçà ìëàä áúëãàðèí ïðåä êàìåðàòà íà Íîâà òåëåâèçèÿ â ñúáîòà ïðåäèîáåä, äîêàòî ÷àêàøå â êèëîìåòðè÷íà îïàøêà íà ÃÊÏÏ "Êóëàòà".

Â êîëîíàòà âñè÷êè íîñåõà îòðèöàòåëíè òåñòîâå çà êîðîíàâèðóñ, êàòî ñïîðåä ÷àñò îò õîðàòà ñìèñúëúò îò èçñëåäâàíèÿòà íå å îñîáåíî ãîëÿì, çàùîòî ñà íàïðàâåíè ïðåäè äâà äíè, ïðåç êîèòî íèêîé íå çíàå äàëè íå ñå å çàðàçèë âúïðåêè îòðèöàòåëíèÿ òåñò. È ìàêàð ÷å óäúëæèõà ïúòÿ ñè êúì ìîðåòî ñ òðè ÷àñà, òóðèñòèòå íå ñúæàëèõà çà èçáîðà ñè äà òðúãíàò êúì Ãúðöèÿ.

Ìåæäóâðåìåííî òóðîïåðàòîðèòå îò÷èòàò, ÷å â Ãúðöèÿ ñåçîíúò å òðàãè÷åí. Ãðúöêèòå êóðîðòè ñå íàäÿâàò íà óñïåøåí ñåçîí, àêî êîðîíàâèðóñúò èçîáùî ïîçâîëè ìîðå ïðåç ñåïòåìâðè è îêòîìâðè.




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Êàòî ñëóøàì è ã*çà ùå ñè äàäåòå íà ãúðöèòå çà åäíî ìîðå ðŸ˜€ È ñ ìúæêè ê**âè ñå íàïúëíè ÁÃ ðŸ˜‚ðŸ˜‚
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Garchite sa zaraviali balgarite jivi,ako prochetete malko istoria ot vremeto ,kogato sa ni gonili ot belomorieto shte razberete!!
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×èñòî ïñèõîëîãè÷åñêè íå ìîãà äà ðàçáåðà òåçè äåòî êðèòèêóâàòå ÷îâåêà. Îñíîâíèòå äîâîäè ñà âè, ÷å íèêîé íå ãî è èñêà íà ÁÃ ìîðåòî. Òîãàâà íå áè ëè òðÿáâàëî äà ãî õâàëèòå, ÷å íå âè ñå íàòðàïâà?
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