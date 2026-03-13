Млад мъж от Добрич е в неизвестност от два дни. Издирваният е Димитър Яворов Желязков. По информация на негови близки последно е забелязан в сряда около обяд пред комплекс "Виста" в града. Оттогава няма информация за местонахождението му.Близките му отправят апел към гражданите – ако някой има информация или го забележи, незабавно да подаде сигнал в най-близкото районно управление на полицията.