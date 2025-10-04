Млад мъж от Драганово е загиналият при тежката катастрофа по пътя към Елена

© Млад мъж от село Драганово е загиналият при тежката катастрофа по пътя към Елена. Това съобщи за "Фокус" Марияна Христова, говорител на Областна дирекция на МВР. Тя припомни, че произшествието е станало снощи около 21:00 часа на разклона за село Миндя.



"Това, което знаем е, че лек автомобил, управляван от 24-годишен от село Драганово, движещ се от Елена към Лясковец, е напуснал пътното платно и се е ударил в крайпътно дърво. На място е загинал лифьорът, други двама пътници са с леки наранявания и след преглед са освободени за домашно лечение. Взети са им кръвни проби за химичен анализ", посочва Христова.



Причините за произшествието са в процес на изясняване. Образувано е досъдебно производство.