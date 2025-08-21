Млад талант от Гоце Делчев разкри тайната на звездите и донесе злато за България от Индия

© Facebook Петър Попов, ученик в ПМГ "Яне Сандански“ – Гоце Делчев утре се завръща със златен медал от Международната олимпиада по астрофизика и астрономия, проведена в Индия, провела се в периода 11–21 август.



"Този успех е резултат от талант, усърдие и неизчерпаема любознателност, които превърнаха мечтата в реалност и изведоха ПМГ "Яне Сандански“ на световната научна сцена“, написаха във Facebook от учебното заведение на Петър.



Талантливият ученик е част от националния отбор на България с ръководители Никола Каравасилев и Стефан Иванов. Освен Петър още двама негови съотборници завоюваха златни медали, а един – сребърен.



"Дълбока признателност към вдъхновяващия учител от ПМГ "Яне Сандански" – г-жа Карамфилка Патинова ! Отдадеността, трудът и вярата ѝ в учениците направиха този златен успех възможен. Поздравления за Петър и за г-жа Патинова! ПМГ отново доказа, че е училище, което открива и развива таланти“, допълват от училището в град Гоце Делчев.