Младеж прати куп хора в болница след меле с електрическо АТВ в Слънчев бряг

© Пореден тежък инцидент, този път в Слънчев бряг, станал на алея между хотели в курорта, научи "Фокус".



По непотвърдена информация,18-годишен младеж е управлявал електрическо АТВ. Загубил е контрол върху него и се е качил върху тротоара. Блъска жена с три деца, а след това последва удар в близък хотел, като по пътя си помита още един човек, който е в болница със счупване.



В лечебно заведение е настанена и първата ударена жена с трите деца, съответно на 5, 6 и 12 години.



Все още се чака официалната информация на полицията.