По време на днешното издание на състезанието по планинско бягане "Вертикален Руй“ настъпи трагичен инцидент, при който младо момче почина по време на своето участие в събитието. Това съобщават от Трънското туристическо дружество.Към момента точните причини и обстоятелства около инцидента се изясняват от компетентните органи.От ТТД изказват искрени съболезнования на семейството и близките.