Единственият протест организиран от нас утре ще бъде в Пазарджик. Не знаем с какви мотиви са протестите, които се организират в социалните мрежи. Това заявиха от Младежи за Промяната към ПП чрез видео обръщение.

"Следващият протест ще бъде, когато се внесе вотът на недоверие", допълват те.

По-рано днес в социалните мрежи се появи информация, че утре се готви национален протест в 12 града у нас . Тя не е потвърдена от конкретни организатори на демонстрацията към момента.