Младежи от БЧК направиха мартеници за медици и пациенти от ВМА
Събитието се случва за поредна година и вече е повече от традиция. То е знак на внимание към хората, които всеки ден се грижат за чуждия живот и към онези, които водят своята битка за здраве, съобщи ВМА.
От името на Столичната организация на БЧК Долли Петрова изрази искрената си благодарност към медиците за професионализма, отдадеността и човечността. Тя подчерта, че зад всяка бяла престилка стои огромна отговорност и сърце, което не спира да се бори за пациентите.
За нас това е жест, който показва, че не сме забравени. Тези малки бели и червени конци носят голяма надежда и ни напомнят, че доброто е живо и че някой мисли за нас. А когато младите хора избират да даряват внимание и време, това е най-силното послание за бъдещето, каза от своя страна главната медицинска сестра на ВМА Валентина Цекова.
По-рано младежите поднесоха цветя пред Паметника на медицинските чинове, отдавайки почит към медиците, загубили собствения си живот, докато се борят да спасят друг.
