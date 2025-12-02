Младежката организация на ГЕРБ за протеста: Нека това да не бъде инструмент в ръцете на политически лидери
Припомняме, че вчера в късните часове на протеста - групи от маскирани с качулки хора разрушиха офиса на младежката организация на ГЕРБ в "Оборище". Според младежката организация полицията си е свършила работата много добре и не е отвърнала на агресията с агресия. Категорично заявиха, че нямат нищо общо с провокациите.
"Ако имахме, щяхме ли да чупим собствения си офис"?
"Младите хора трябва да бъдат израз на свободата, да бъдат гласа от които трябва да се случват нещата. Но не и да се троши, но не и да се изпотрошава.С това цялото нещо ние не сме съгласни, тъй като именно младите хора трябва да се объдиним и да покажем как трябва да се случват нещата", заявиха от МГЕРБ.
На въпрос дали ще бъде подадена оставка, те отговориха:
"Със сигурност гласът на протестиращите ще бъде чут и по-късно изчакайте. Може би тези дни ще има отговор, в който ще разберете какво ще се случи".
