Младежкото БСП: Най-богатите трябва да поемат по-голямата отговорност, а работещите хора да живеят спокойно
Автор: Илиана Пенова 17:44Коментари (0)3
Вчерашната среща между Международния валутен фонд и Комисията по бюджет и финанси още веднъж подчерта нещо, което левицата отдавна отстоява – нуждата от прогресивно данъчно облагане и по-справедливо разпределение на тежестта между бедни и богати. Това пишат в своя позиция от младежко БСП.

Младежко обединение в БСП заявява категорично: най-богатите трябва да поемат по-голямата отговорност, а работещите хора и средната класа да живеят спокойно, без увеличаване на данъците за тях.

Ето какво включва визията им:

- Прогресивен данък – фирмите с печалба над 1 милион лева и най-богатият 1% от обществото да плащат повече.

- По-високи данъци върху големите имоти и по-добър контрол върху данъчната система.

- Разпределяне на част от дивидента на фирмите към служителите, които са изработили печалбата

- Ефективна държавна администрация, без излишни харчове.

Според изготвените предложения към момента, близо 98,8% от малките и средни фирми няма да бъдат засегнати от промените – тежестта пада върху най-големите корпорации и върху онези, които печелят най-много. Това е модел, който едновременно подкрепя малкия бизнес и среден бизнес, като същевременно гарантира справедливост и достойни доходи за работещите.

С плавно увеличаване на данъците на 1,2% от фирмите в България с печалби над 1 милион лева годишно, можем да осигурим близо 3 милиарда лева повече в бюджета на държавата. Събраните допълнителни приходи могат да бъдат изхарчени за подобряване на живота на обикновените хора: по-добро здравеопазване, достъпни жилища за младите, инвестиции в образование, майчинство, детски надбавки, данъчни облекчения за най-нуждаещите, борба с демографската криза и много други политики, които да свият ножицата между бедните и богатите.

"БСП винаги е била двигател на социалната справедливост. Нашата кауза е ясна – богатите да плащат повече, а най-уязвимите да получат реална подкрепа. Време е за смели, иновативни и справедливи решения“, заяви Габриел Вълков, председател на Младежко обединение в БСП.

Младежко обединение в БСП започва работа със специалисти, с ръководството на партията и с гражданския сектор, за да изготви конкретни предложения.






1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
