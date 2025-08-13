ЗАРЕЖДАНЕ...
|Младите хора, за които това е първа работа, нямат право на болничен за определен период
Право на парично обезщетение за времето на отпуск поради временна неработоспособност се придобива при наличието на следните условия:
– към деня на настъпване на временната неработоспособност лицето да е осигурено за общо заболяване и майчинство, т.е. да упражнява трудова дейност, която е основание за осигуряване и да са внесени или дължими осигурителни вноски върху получено, начислено или неначислено трудово възнаграждение;
– лицето да има най-малко 6 месеца осигурителен стаж като осигурено за общо заболяване и майчинство.Това изискване не се отнася за лицата, ненавършили 18-годишна възраст и за придобиване право на парично обезщетение за трудова злополука и професионална болест. Шестмесечният стаж може да бъде прекъснат или непрекъснат, да е положен при различни работодатели, като не е задължително да е положен непосредствено преди излизането на лицето в отпуск поради болест;
– да е разрешен отпуск поради болест, т.е. да е издаден болничен лист от органите на медицинската експертиза.
Виж още:
Почина Димитър Христов
10:36 / 11.08.2025
Радев наложи вето върху промените в Закона за държавната собственост
12:15 / 11.08.2025
Задава се криза с бензина у нас в разгара на летния сезон
18:33 / 11.08.2025
