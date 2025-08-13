Младите хора, за които това е първа работа, нямат право на болничен за определен период

© Много млади хора започват трудовия си стаж тепърва. Важно е да знаят, че ако се разболеят в първите 6 месеца от започването на кариерата, няма да могат да излязат в платен болничен. Единствен вариант за тях е неплатения отпуск. "Фокус" направи справка със Закона, който е категоричен.



Право на парично обезщетение за времето на отпуск поради временна неработоспособност се придобива при наличието на следните условия:



– към деня на настъпване на временната неработоспособност лицето да е осигурено за общо заболяване и майчинство, т.е. да упражнява трудова дейност, която е основание за осигуряване и да са внесени или дължими осигурителни вноски върху получено, начислено или неначислено трудово възнаграждение;



– лицето да има най-малко 6 месеца осигурителен стаж като осигурено за общо заболяване и майчинство.Това изискване не се отнася за лицата, ненавършили 18-годишна възраст и за придобиване право на парично обезщетение за трудова злополука и професионална болест. Шестмесечният стаж може да бъде прекъснат или непрекъснат, да е положен при различни работодатели, като не е задължително да е положен непосредствено преди излизането на лицето в отпуск поради болест;



– да е разрешен отпуск поради болест, т.е. да е издаден болничен лист от органите на медицинската експертиза.