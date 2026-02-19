Младият д-р Трифон Попов, носител на "Златен Хипократ": Сега започва нашата специализация и това отново е учене, учене и пак учене
"Тази награда е оценка на труда ми през всичките 6 години и половина следване. Много съм благодарен, че ми беше връчена", каза д-р Попов в Обедния информационен блок на NOVA NEWS.
Той призна, че този успех не се постига лесно и е трябвало да прави жертви. "Все пак сме избрали да практикуваме най-хуманната професия. Напълно разбираемо и логично е да жертваме част от личното си време", казва докторът.
Смята, че наградата води и до повече отговорности. "От нас ще има големи очаквания. Всеки трябва да полага още повече усилия, защото медицината е непрекъснат процес на учене. Сега започва нашата специализация и това отново е учене, учене и пак учене", казва д-р Попов.
Той е избрал да специализира детска ендокринология и болести на обмяната. "Установих, че работата с деца ми доставя удоволствие", споделя медикът.
