Млекопреработватели и фермери: При приемане на бюджета цените на храните може да се повишат с 5 до 7%
© Фокус
Владислав Михайлов, председател на Националната асоциация на млекопреработвателите, и фермерът Мариан Римпев предупредиха, че бизнесът е "притиснат до стената“ след години на кризи – COVID, войната в Украйна, високите цени на суровините и напрежението около големите търговски вериги.
"Няма нито един земеделец или преработвател, който да каже, че този бюджет е правен умно. Вдигането на осигуровки и въвеждането на софтуера ни удрят директно. Този софтуер ще струва на една фирма 18 000 лева, отделно ще се наложи да се наеме още един служител да следи да няма грешки и технически проблеми. При грешки следват глоби“, заяви пред bTV Михайлов.
По думите му разходът ще отиде в крайната цена на храните.
"Нека някой да ни каже как това помага срещу сивия сектор. В млекопроизводството и без това има сив сектор – тази мярка ще го увеличи“, допълни Римпев.
Представителите на бранша прогнозират, че при приемане на бюджета цените на храните може да се повишат с 5 до 7%.
"Няма диалог между властта и бизнеса“
Секторът критикува липсата на комуникация при подготовката на бюджета.
"Никой не ни чу. Бюджетът беше сготвен, без да се попита бизнесът. Това не е било никога досега“, заявиха те.
По думите им истинската тежест ще носи светлият бизнес, докато сивият сектор остава почти непокътнат.
Ако не бъде постигнат диалог, браншът е готов на протест:
"Ще излезем на паветата. Ще има гражданско неподчинение, ако ни притиснат без да слушат аргументите ни“, категорични бяха представителите.
70 000 души са заети в животновъдството и земеделието. 3–4 хиляди преработвателни предприятия с 200 000 работници
Общият сектор храни и земеделие осигурява работа на над 300 000 души
Бизнесът настоява мерките да бъдат преосмислени и да се търси стимул за производителите, а не само повишаване на тежестите.
Още по темата
/
Каримански за Бюджет 2026: Ситуацията ще се влоши, ако дългът не се използва за инвестиции, а за издръжка на администрацията
09:10
Близо 1 млрд. евро са заложени в проектобюджета на съдебната власт за 2026 г., от тях около 90 процента са за заплати
08:49
Сачева за увеличението на осигурителната вноска и на данък "дивидент": Остава, трябват ни тези приходи
09.11
Партията на ген. Атанасов категорично няма да подкрепи Бюджет 2026, готвят се и за президентски избори
09.11
Лидерът на социалистите: БСП защитава работещите бедни и хората с ниски доходи. Социалната политика е нашата емблема
08.11
Предприемачите с писмо до Теменужка Петкова: Категорично се противопоставяме на увеличението на данъка върху дивидентите
08.11
Каракачанов: Кабинетът "Желязков" подготвя предизборен бюджет! 900 лв. на месец за втората година майчинство са подигравка
08.11
Ножаров: Увеличение на данъка дивидент от 5 на 10% е лоша идея, ще засегне обикновените хора, не свръхбогатите
07.11
Шефът на АИКБ: Предприятията са платили около 10 милиарда лева за грешки в енергетиката и заради корупция
06.11
Станислав Попдончев, БСК: Увеличението на данък дивидент много ще увреди интересите на българските предприятия
06.11
Още от категорията
/
МВР за Стефани: Момичето сподели, че през цялото време се е движело, като в тъмната част е престоявала на безопасни места
09.11
Зафиров от Разград: Обединението на жените социалистки е опора на социалната идея и духа на БСП
09.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Плевнелиев за санкциите на САЩ срещу "Лукойл": Каквото и да се на...
21:28 / 09.11.2025
Министърът на икономиката: Искаме изключение от санкциите за "Лук...
21:08 / 09.11.2025
Сметната палата отбелязва 145 години от създаването си
20:04 / 09.11.2025
Българинът, който предвиди бъдещето на автомобилния дизайн
20:03 / 09.11.2025
ДАНС проверява рафинерията и офисите на "Лукойл"
19:31 / 09.11.2025
Предприемач: България става все по-лошо място за бизнес
18:45 / 09.11.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.