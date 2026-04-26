Това е третата неделя след Великден (Пасха) - Неделята на св, Мироносци. На този ден почитаме светите жени, които отиват на гроба на Исус Христос, за да помажат тялото му с благовонни масла (миро), и първи научават за Неговото Възкресение.

Освен тях, Църквата почита и праведните Йосиф Ариматейски и Никодим, които се погрижили за погребението на Спасителя.

Постоянни празници на 26 април

В църковния календар на този ден се чества и паметта на:

Св. свещеномъченик Василий, епископ Амасийски - живял по времето на император Лициний и пострадал заради вярата си.

Св. Праведна Глафира - девица, свързана с житието на св. Василий Амасийски.

Значение на празника

Неделята на св. Мироносици се счита и за празник на християнската жена, символизиращ нейната вярност, преданост и смелост в служенето на Бога.

На днешната Неделя на св. Мироносици (26 април 2026 г.) имен ден празнуват хората с имена, носени от жените, които първи са разбрали за Възкресението, както и тези, които са се погрижили за тялото Христово.

Именици

В православието Неделята на св. Мироносици е "подвижен" празник – датата му се променя всяка година спрямо Великден (винаги е втората неделя след него). Затова и тези имена имат възможност да празнуват имен ден два пъти: веднъж на постоянната си дата в календара и веднъж днес, като част от великденския цикъл.

Празнуват Мария (в чест на Мария-Магдалена, Мария-Клеопова и останалите мироносици), Магдалена, Магда, Миглена, Марта, Йосиф (в чест на Йосиф Ариматейски), Никодим.

Тъй като днес се почитат и св. Василий Амасийски и св. Глафира, празнуват също:

Василий, Васил, Васко, Глафира.