Половината ваканционни имоти в България ще отпаднат автоматично от 20 май 2026 г. от резервационните платформи като Airbnb, Booking и други, когато влиза в сила европейският регламент за регистрация. Това заяви пред TravelNews Борис Павлов, председател на Българската асоциация за туристически имоти и иновации (АТИИ) и основател на Flat Manager, която организация проведе за втора поредна година конференция за ваканционни имоти и краткосрочни наеми Scale в НДК.От 20 май 2026 г. гиганти като Airbnb и Booking ще бъдат задължени да осъществяват директен и автоматизиран обмен на данни със съответната държава.“Имотите, които не се регистрират в общините и в Единната система за туристическа информация (ЕСТИ) към Министерството на туризма, ще отпаднат от платформите. Те ще бъдат свалени автоматично от сайтовете, защото ще трябва да предоставят регистрационен номер от общините", каза Борис Павлов.Според него половината от ваканционните имоти в България в момента са в сивия сектор и не плащат данъци. След 20 май те няма да могат да се предлагат в Airbnb и Booking.По данни на Българската асоциация за туристически имоти и иновации (АТИИ) в момента в Airbnb са листнати над 10 200 имота от цялата страна, а в Booking – над 15 100. Най-много има в София – 2200 в Airbnb, а в Booking – 2100. Следва Варна с 1300 обекта, Банско с 769 в Airbnb и 1100 Booking, а Пловдив е с над 650 имота.Предстоящата промяна е на база Регламент (ЕС) 2024/1028, приет от Европейския парламент през 2024 г. Крайната дата, на която изтича двугодишният преходен период за платформите и държавите членки, е 20 май 2026 г. След този срок технологичните гиганти, като Airbnb и Booking, са длъжни да имат пълна софтуерна интеграция с националните органи. В България това означава директна връзка между платформите, общините и ЕСТИ.Платформите ще изпращат месечни отчети до ЕСТИ за броя на нощувките и гостите за всеки регистриран обект. Вече няма да е възможно собствениците на имотите да декларират по-малко нощувки, ако софтуерът на Airbnb или Booking е отчел например 20. Всеки домакин ще бъде длъжен да разполага с уникален регистрационен номер, издаден от общината.След май 2026 г. софтуерен филтър ще прави автоматична проверка в реално време. Ако номерът на имотът не е валиден, обявата ще се деактивира автоматично, каза Мирослав Господинов, основател и изпълнителен директор на myDataValue. Според него пазарът ще се изчисти от сивия сектор и хората, които не внасят никакви данъци.Физическите лица са задължени да се регистрират по Закона за ДДС, което е регламентирано в чл. 97а, заради услугите, които ползват от чуждестранните платформи. Това е специфична регистрация без право на данъчен кредит, което означава, че собственикът не може да си възстанови ДДС за покупка на техника, но е длъжен да внася 20% върху комисионата на Booking или Airbnb. Към това се добавя патентният данък, който варира според големината на имота (приблизително 128 евро за едноспален апартамент и до 383 евро за триспален годишно), туристически данък и 10% данък върху доходите. Освен това физическите лица трябва да плащат и осигуровки, които са близо 42% върху приходите.При юридическите лица не се плаща патентният данък и осигурителната тежест върху конкретния приход, като се прилага преференциалната ставка от 9% ДДС за туризма.Събитието Scale беше открито от кметът на София Васил Терзиев, който каза, че туризмът в София нараства, като в града навлизат сериозни инвестиции и технологии. “Пресечната точка между физическия и дигиталния свят предстои да се развива още по-динамично“, подчерта той.