Много лоша прогноза за наемите на жилища
За наемателите това означава, че трябва по-внимателно да следят офертите за жилища под наем, за да намерят най-подходящия за тях имот. За наемодателите еврозоната е възможност да реализират по-добра доходност, но е важно да искат наеми, съобразени с пазара. Най-желаните апартаменти под наем са двустайните и тристайните. Търсенето при тях е стабилно, което води до нарастване на наемите. При луксозните имоти очакванията са ръстът на наемите да бъде по-голям, особено в София. В малките градове влиянието на влизането ни в еврозоната върху наемите е по-ограничено, пише "Труд".
Недвижимите имоти са предпочитано средство за съхранение на стойността на парите. Очакванията са, след като вече сме в еврозоната, повече чуждестранни капитали да бъдат насочени към покупката на имоти с цел отдаване под наем. В краткосрочен план това може да доведе до покачване на наемите, но в по-дългосрочен - увеличеното предлагане на жилища под наем има потенциал да балансира пазара.
