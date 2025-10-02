Новини
Много лошо време в цялата страна – предупрежденията за значителни валежи са от първа и втора степен
Автор: Десислава Томева 08:56
©
Оранжев код за интензивни валежи е обявен за областите: Видин, Монтана, Враца, София-област, Ловеч, Пазарджик, Пловдив, Смолян, Кърджали и Хасково. Очакванията са за значителни валежи от дъжд (локално до 45-50 mm), които в планинските райони ще преминават в сняг.  Останалата част от страната е с предупреждение от първа степен. На изток жълтият код освен за дъжд е и за силен вятър.

Днес ще бъде облачно, ветровито и с валежи от дъжд. Значителни ще са валежите в Западна и в Централна България. Ще духа умерен, в Източна България - силен вятър от североизток. Максималните температурите ще са между 8° и 13°, по крайбрежието на морето малко по-високи, в София - около 8°. През нощта с продължаващото понижение на температурите по високите западни полета и в Западния Предбалкан дъждът ще се примесва и преминава в мокър сняг.

В област Русе не е обявен код за силни валежи, а максималните температури ще достигат до 11° градуса. 

В планините ще бъде облачно, ветровито и с валежи предимно от сняг, под около 1200 метра от дъжд. Ще духа умерен до силен вятър от изток-югоизток. На много места в масивите от Западна и Централна България валежите ще са значителни, а до вечерта с понижението на температурите границата на снеговалежите също ще се понижи. Ще вали мокър сняг, ще започне да се образува снежна покривка и ще има условия за натрупване върху листната маса, счупване на клони и дървета. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 5°, на 2000 метра – около 0°.

По Черноморието ще бъде облачно, ветровито и с валежи от дъжд, на повече места по южното крайбрежие. Ще духа умерен до силен вятър от североизток. Максималните температури ще бъдат 15°-18°. Температурата на морската вода е 21°-22°. Вълнението на морето ще бъде 3-4 бала.






