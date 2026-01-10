Много си приличат: Внимавайте, когато ви изсипят шепа ресто в магазина
© ФОКУС
ФОКУС обръща внимание на този момент, не защото търговецът умишлено ни мами или пък, че ще обеднеем с разлика под левче, а защото е нужно да внимаваме.
От няколко дни стана ясно, че в пространството циркулират фалшиви евробанкноти. Е, там трябва да се концентрираме, но и монетите не са за пренебрегване.
Замислено е за добро - подобни са, но всъщност новите пари ни объркват. Ако говорим за възрастни хора или по-млади, които без очила не виждат, става ясно как недоброжелатели "пируват“ за наша сметка.
ФОКУС вече ви посъветва да ползвате две портмонета или едно с много прегради, поне през януари.
После всичко ще се намести, а българинът си има една добра поговорка "Всяко чудо за три дни“. Съвсем скоро ще пазаруваме спокойно, в една валута. Дано прекомерното ни внимание днес, за бъдеще ни предпазва от обикновените "слъгвания“ при рестото.
Още по темата
/
Проф. Бобева: Обикновено се очаква да обеднееш в еврозоната, а ние от миналата година демонстрираме огромно богатство
09.01
Стив Ханке: Най-тежката негативна последица от приемането на еврото в България ще бъде възходът на популизма
09.01
АББ: Преходът към еврото мина безпроблемно, натовареността на работещите в банковия сектор е огромна
09.01
Извънредно съобщение от големите банки в България във връзка с въвеждането на еврото и периода на двойно обращение
09.01
Шефът на една от горемите хранителни вериги: Между 2 и 5 януари ние бяхме най-големият "банкомат" в страната
09.01
Асоциацията на банките: При обмяната на левовете банките третират клиенти и неклиенти по идентичен начин. Ще работят извънредно и утре
09.01
Константин Занков: Въвеждането на еврото се очертава като ключов фактор за по-добрата позиция на България на туристическия пазар
09.01
Макс Баклаян: Фалшификаторите знаят, че във финансовите институции персоналът е много по-добре обучен
09.01
Още от категорията
/
Габриела Руменова за превалутирането: Първата комуникация трябва да е с търговеца при злоупотреба
09.01
Продавачка: От 3 дена нямам евро в касата, хората правят сметка 1 евро и дават банкнота от 100 лева
08.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Стив Ханке: Най-тежката негативна последица от приемането на евро...
22:22 / 09.01.2026
Извънредно съобщение от големите банки в България във връзка с въ...
19:16 / 09.01.2026
Асланов: Радев няма да направи партия до края на президентския ма...
18:49 / 09.01.2026
Владимир Иванов: България се справя по-добре от Хърватия при въве...
17:29 / 09.01.2026
Шефът на една от горемите хранителни вериги: Между 2 и 5 януари н...
17:20 / 09.01.2026
Орка – единственото куче у нас, обучено да открива фалшиви евроба...
16:33 / 09.01.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.