Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Агро
Много туристи в Гърция, но само в луксозните хотели, останалите пред фалит
Автор: Илиана Пенова 12:33Коментари (0)23
©
Бумът в посещенията на чуждестранни туристи подмина еднозвездните и двузвездните хотели, което доведе до вълна от затваряния през последните 15 години, пише Kathimerini.

През 2009 г. в Гърция е имало 1568 еднозвездни хотела и 4368 двузвездни единици. В края на 2024 г., според данни на Хотелиерската камара, еднозвездните хотели са намалели до 1147, а двузвездните до 3251, което е обща загуба от 1538 хотела или близо 2 на седмица.

Това е развитие, напълно скрито от доминиращия наратив за масивен туристически бум, особено след пандемията от Covid-19, милиарди инвестиции, подобрения на хотели и изграждането на чисто нови курорти.

На много места могат да се видят изоставените останки на бившите хотели, някои със заковани с дъски прозорци, други очевидно ограбени и оголени от обзавеждането си.

Малък брой са превърнати в жилища за сезонни работници в по-големи, по-луксозни апартаменти, които не винаги предлагат приемливи условия на живот. Още по-малък брой са превърнати в бутикови хотели.

Всички тези семейни бизнеси бяха засегнати от десетгодишната финансова криза, последвана от пандемията, която направи невъзможно продължаването на дейността им. Затруднени с дългове, те никога не са имали сериозен достъп до банкови заеми.

Те също така трябваше да се справят с правителствената стратегия, насочена към посетители с по-високи разходи на глава от населението, предлагайки стимули на 3- и 4-звездни заведения за подобряване на качеството на хотелите.

Но въпреки това, повечето от по-скромните хотели все още оцеляват. 

Според данни на Хотелиерската камара, хотелите с 1 и 2 звезди представляват 43,6% от общия брой (4398 от 10 104 в края на 2024 г.). Финансово неспособни да предлагат подобрени услуги и да повишат цените си, те работят или на загуба, или в най-добрия случай с много скромна печалба.

Въвеждането през 2024 г. на дигиталната карта за наблюдение на работното време на служителите беше пореден удар за еднозвездните и двузвездните хотели. Тя разкри претоварването на персонала от страна на работодателите и доведе до експлозия в заплащането на извънреден труд, най-вече в туристическия сектор. "Да, тази практика [на претоварване] беше незаконна и морално неприемлива, но тя също така разкри неспособността на голям брой гръцки туристически бизнеси да бъдат конкурентоспособни при условия на спазване на регулаторните и данъчните изисквания“, каза икономист пред Kathimerini.






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Почина Димитър Христов
Почина Димитър Христов
10:36 / 11.08.2025
Радев наложи вето върху промените в Закона за държавната собственост
Радев наложи вето върху промените в Закона за държавната собственост
12:15 / 11.08.2025
Голяма акция в София и страната заради корупционни престъпления в Украйна при търговия с оръжие? Претърсват жилища и офиси
Голяма акция в София и страната заради корупционни престъпления в Украйна при търговия с оръжие? Претърсват жилища и офиси
11:15 / 12.08.2025
Владимир Иванов: Пазарът на храни на едро е стабилен, няма сериозни ценови скокове
Владимир Иванов: Пазарът на храни на едро е стабилен, няма сериозни ценови скокове
13:40 / 11.08.2025
Приятелите на Тодор Славков: Човек, който се плаши да не го гътне един вирус, не би посегнал никога на живота си
Приятелите на Тодор Славков: Човек, който се плаши да не го гътне един вирус, не би посегнал никога на живота си
09:02 / 11.08.2025
Задава се криза с бензина у нас в разгара на летния сезон
Задава се криза с бензина у нас в разгара на летния сезон
18:33 / 11.08.2025
Предприемач: Очаквах сметката да е около 5 лева, но на касата се оказа почти двойна
Предприемач: Очаквах сметката да е около 5 лева, но на касата се оказа почти двойна
10:34 / 11.08.2025
Актуални теми
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Държавата разпродава имоти
Задържаха група за отвличания
Катастрофи в България
АПИ раздаде бонуси за над 2 млн. лв.
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Русе и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@ruse24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: