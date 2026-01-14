Протестът започна от 18:00 часа тази вечер. Кадър, публикуван от Етюд-и-те на София / Sketches of Sofia за пореден път показа мащаба на протеста.
Организатори на събитието бяха "Продължаваме Промяната-Демократична България". На място присъстваха лидерите на коалицията Асен Василев, Ивайло Мирчев и Божидар Божанов. От "Възраждане“ също организираха протест. Той бе срещу въвеждането на сканиращи устройства за преброяване на гласовете.
В Триъгълника на властта имаше засилено полицейско присъствие. Към този час обаче официалната част на протеста е приключила.
Въпреки това съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев коментира: "Протестите ще продължават дотогава, докогато могат да влияят на управляващите и това е очевидно правилният подход, защото с 36 депутати в Народното събрание това не може да стане. Хората на протеста са истинската сила и ние разчитаме на тях".
Пред гражданите реч изнесе и Асен Василев.
"За да не трябва за всяко безобразие да се събираме тук през ден, трябва на изборите да гласуваме за хора, които няма да крадат. Трябва да изборите да опазим вота", коментира Василев.
Според Божидар Божанов изборният кодекс в момента е изцяло осакатен от ГЕРБ и "ДПС-Ново начало".
Към момента няма данни за напрежение или безредици по време на протеста.
Множество граждани се събраха на протеста за машинен вот на изборите, кадър показа мащаба на събитието
© Етюд-и-те на София
Още по темата
/
Ивайло Мирчев: Протестите ще продължат, докато оказват влияние над управляващите. Това е правилният подход
19:52
Борисов: ГЕРБ подкрепя предложените промени в Изборния кодекс за въвеждане на гласуване със сканиращи машини
18:05
Получаваме безплатно противоминни кораби от Белгия и Нидерландгия, но ремонтът им ще струва 42 мил. евро
11:43
Още от категорията
/
Васил Велев: Данъчната система е единственото ни конкурентно предимство, което задържа все още инвестиции
21:20
Парадокс: Да ти спрат колата от движение заради неплатени данъци, които не можеш да платиш защото системата не работи
13.01
От СМТ с апел: Законопроектът за максималната търговска надценка за стоки, включени в кошницата на домакинството да не бъде приеман от НС
13.01
Скиор загина в Пирин
12.01
Шофьор: Тази вечер пътят беше ад. Лед като стъкло, сняг отгоре, пясък - никъде по пътя, коли върху мантинелите и в канавките
11.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.