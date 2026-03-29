Отдавна се говори за възможна сухопътна операция, като САЩ в последните седмици нееднократно заявяват, че биха могли да превземат стратегически острови в региона, включително остров Харг. Според мен обаче подобна мащабна сухопътна офанзива с навлизане дълбоко в територията на Иран за продължителен период е малко вероятна. Това каза в предаванетомеждународният анализатор Мохамед Халаф.Според него САЩ се стремят да избегнат повторение на грешките, допуснати по време на войните в Афганистан и Ирак. "По-скоро можем да очакваме ограничени операции", допълни той."Наблюдава се тенденция САЩ да насочват удари към военни бази и активи по крайбрежието на Персийския залив, тоест по иранската брегова линия. В същото време в региона се въвеждат нови оръжейни системи, включително бързи атакуващи плавателни съдове и други технологии, чиито възможности все още не са напълно ясни. Основната цел изглежда е да се окаже натиск върху Иран да отвори Ормузкия проток", обясни той. "Към момента обаче няма индикации, че това ще се случи. Въпреки че се допуска преминаването на повече танкери, това може да се тълкува като сигнал за желание за преговори", казан той."Вътре в Иран се очертават различни позиции. Съществува група, която е склонна към диалог, но има и твърдо крило в Корпуса на гвардейците на ислямската революция, което настоява за продължаване на конфликта. Според тях разширяването на войната чрез включване на нови държави и атаки срещу енергийна инфраструктура в региона би довело до глобална криза и би накарало съюзниците на САЩ да упражнят натиск върху Тръмп", каза Халаф.Според него, подобен сценарий не изглежда вероятен. По негови думи президентът Доналд Тръмп няма да се оттегли без да постигне някаква форма на победа, тъй като това би довело до сериозни вътрешнополитически последици, включително силен натиск и критики."Как точно изглежда тази "победа" обаче остава неясно. Възможно е тя да бъде свързана с условията, изложени в предложенията", каза той.Според Халаф ако иранската страна продължи да поддържа твърдата си позиция, вероятността от ескалация на конфликта и от двете страни остава висока.