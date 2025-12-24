Молитва за Бъдни вечер
ФОКУС ви предлага една версия, която е близка до традиционната българска молитва за вечерта:
Молитва за Бъдни вечер
Благослови, Господи, този дом, тези хора и всичко, което ни събира около тази трапеза.
Дай здраве и сила на живите, упокой и светлина на душите на нашите предци.
Благослови хляба, който ще разчупим, и труда, който стои зад него.
Напълни сърцата ни с търпение, разбирателство и мир.
Пази ни от зло и ни води към доброто.
Нека светлината, която днес очакваме, озари нашите пътища и направи живота ни по-смислен и по-топъл.
Амин!
