Момчето, намушкано в мол в София, е починало!
Припомняме, че по-рано от най-голямата спешна болница в България съобщиха, че лекарите се борят за живота на 15-годишното момче. То бе настанено в противошокова зала.
До фаталния край се стигна след сбиване в Мол София на бул. "Александър Стамболийски". По време на свадата тийнейджърът е бил намушкан с нож.
Сигнал е подаден след 19:20 часа. На място веднага пристигат екипи на полицията и линейка.
Първи и Вечни
преди 7 ч. и 43 мин.
Понеже са започнали геополитически истерии по-долу, ползвайте статистика - безплатна е! Престъплението е ужасно и МВР трябва да бъде притиснато до стената по ред вече причини. Но...България не е на никакво дъно. Убийствата в държави, където "демокрацията не им е откраднала" толкова са чувствително повече. И в Молдова, и в Сев. Македония, и в Турция, и в Сърбия. В Третия Рим и рая на земята пък, где так вольно дышит человек, разликата е повече от 5 пъти.
zmiqqq
преди 10 ч. и 15 мин.
Поредния мангал,с него и без него,много са,да се чистят.Тук е България,не цингамания.
red_shark_L
на 19.10.2025 г.
Да са ни честити евро-атлантическите "ценности"...!!!
Гешев
на 19.10.2025 г.
Какво означава България копае дъното...За съжаление това е ежедневие в света!!!
