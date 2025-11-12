Момиче е блъснато преди малко от трамвай. Инцидентът е станал на ул. "Граф Игнатиев". Това казаха от МВР заПо информация на полицията цялата улица е била отцепена. На мястото са пристигнали медицински екипи. Момичето е било откарано в болница.По неофициална информация момичето е било на 11 години, като е било на колело.