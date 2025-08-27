Момиче и момче загинаха в катастрофа край Градец снощи, шофьорът и спътник са в болница

© Илюстративна снимка В малките часове на нощта в полицията в Котел е получен сигнал за катастрофирал лек автомобил в района на км. 45 от път ІІ-48, в посока от село Градец към Котел.



По първоначални данни лек автомобил "Ауди А3“, управляван от водач на 18 години от Котел губи управление и катастрофира извън пътното платно.



В автомобила са пътували водачът и трима пътници. При произшествието на място са починали момиче на 17 години и момче на 20 години.



Водачът и момче на 18 години са откарани в болнично заведение в град Сливен.



На водача са взети кръвни проби за установяване наличие на алкохол и наркотични вещества.



По случая е образувано досъдебно производство.