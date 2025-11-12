Момиче от Варна е напуснало дома си и е в неизвестност от няколко часа, а родителите и близки не спират да я търсят, за съжаление без резултат. Те имат нужда от помощ за откриването й и чрез социалната мрежа отправиха призив за съдействие за нейното намиране, видя. Ето какво написаха те в популярна варненска група:"Издирва се това момиче, ако някой я забележи някъде из Варна, моля да звънне на номер 0883492368. Момичето отговаря на името Христомила, неадекватно, агресивно с психична криза, избягала е малко по рано днес и родителите я издирват. Ппс не е под запрещение".