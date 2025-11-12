Момичето, блъснато от трамвай в София, остава в детската неврохирургия
В детската противошокова зала мултидисциплинарен екип от специалисти е провел множество прегледи и изследвания за уточняване на състоянието му.
"Фокус" припомня, че момичето бе блъснато днес по обяд от трамвай в центъра на София. Инцидентът е станал на ул. "Граф Игнатиев".
