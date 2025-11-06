общественият съвет за Национална детска болница подаде оставка. Това стана ясно по време на брифинг на членове на съвета пред Министерство на здравеопазването.
Ето какво заяви Моника Василева от женската организация на ВМРО: "Днес Общественият съвет към проекта за Национална детска болница подаде оставка. Причината е повече от тревожна – липса на прозрачност, отказ от диалог и подмяна на смисъла на целия проект. Това е поредното доказателство, че Министерството на здравеопазването не просто не върви напред, а тъпче на място и загърбва доверието на хората.
Вече над десетилетие слушаме обещания за модерна детска болница, в която всяко българско дете да получава адекватна грижа. През това време други държави построиха цели комплекси за детско здравеопазване, а у нас продължаваме да спорим къде, как и кой ще "усвои“ парите, изразява възмущението си Моника Василева от Женската организация на ВМРО. В публикация във "Фейсбук“ Василева задава и въпросите:
А децата? Те чакат. Родителите чакат. Лекарите чакат.
Общественият съвет беше последният гарант, че в този процес има граждански контрол и експертност. Днес и това изчезна. Ако дори членовете на съвета нямат достъп до техническото задание, какво остава за обществото? Кого обслужва това мълчание? Защо всичко се крие зад членове и алинеи от закона, вместо да се работи с откритост и почтеност?
Националната детска болница не е просто поредната сграда от бетон и стъкло. Тя е символ на държавната отговорност към най-уязвимите – децата на България. Но днес виждаме обратното – институционално бездушие, политическо безсилие и пълна липса на воля да се направи нещо смислено. Още през м. юли зададох въпроси към министъра на здравеопазването и в отговор ме увериха, че проектът за Национална детска болница се намира във финална фаза преди започване на същинското строителство.
От ВМРО – Българско национално движение настояваме:
- Министерството на здравеопазването незабавно да възстанови прозрачността в процеса и да включи експерти, педиатри и родители в реални обсъждания.
- Да се представи публично техническото задание за проектирането на болницата.
- Да се дадат ясни гаранции, че бъдещата болница няма да се превърне в поредното търговско дружество, а в истински национален център за детско здраве.
- Държавата дължи тази болница не на политиците, а на децата на България.
Колко още години ще ги караме да чакат?
Време е Министерството на здравеопазването да се съвземе и да започне да работи, а не да се крие зад комисии, процедури и извинения".
Моника Василева, женска организация на ВМРО: Държавата дължи Национална детска болница на децата
©
Още по темата
/
МЗ: Формираните внушения за липса на прозрачност за Националната детска болница засилват недоверието
13:15
Здравният министър отхвърли твърдения за "изолиране" борда на компанията за Националната детска болница
28.08
Проф. Литвиненко: Асен Василев много добре знае как стоят нещата с изграждането на Национална детска болница
16.07
Финансовият министър: Няма искане за 1 млрд. лева за новата детска болница. Разочарована съм от ПП и ДБ
13.07
"Продължаваме промяната" за Детската болница: Преди да се бюджетира е необходимо МЗ да направи реална оценка на разходите за строеж
13.07
Здравният министър: Лъжа е, че строим детска болница за 1 млрд. лева. Жалко е, че този ключов проект се превръща в инструмент за политически войни
13.07
Финансирането на Детската болница и вливането на други детски структури в нея е обсъдено с Обществения съвет
30.04
Д-р Мими Виткова: Държавата трябва да обмисли проблема с липсата на кадри, докато се строи Националната детска болница
08.04
Назначиха нов временно изпълняващ длъжността директор на "Здравната инвестиционна компания за детска болница"
28.03
Още от категорията
/
Хасан Адемов: Младите лекари бяха използвани като заложници за увеличаване на бюджета в болнична помощ
12:07
Делян Георгиев: Частната театрална школа на министъра на културата, незаконно помещаваща се в читалище "Николай Хайтов", получи предизвестие за напускането му
11:26
Симеон Матев: Тази "супер буря на века" може да отпуши процеси, които да предизвикат снеговалеж в ниските части на България
11:25
Симеон Матев: Тази "супер буря на века" може да отпуши процеси, които да предизвикат снеговалеж в ниските части на България
11:24
Иво Сиромахов: Кръстили сте турнир на Максим Стависки? Какво ще обясните на семействата на убитото момче и осакатеното момиче?
11:22
Иво Сиромахов: Не гласувам от 2009 г.! Всички партии отиват към много тъжен и позорен финал, защото лъжат
05.11
Александра Петрова: Липсата на знания води до всякакви вярвания и склонност човек да бъде манипулиран
05.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.