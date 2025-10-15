ЗАРЕЖДАНЕ...
Монтираха всички панели на Дунав мост при Русе, продължават останалите ремонтни дейности
През миналата седмица са изпълнявани дейности по бетонното запълване на надлъжната фуга, извършен е и монтаж на армировка и болтови дюбели за закрепване на новите панели. Както и полагането на торкрет бетон при опорите на съоръжението.
В следващите дни ще продължи производството на стоманобетонните панели, монтирането на корнизни елементи, премахването на старата колекторна система и други. Ще се работи по армировка за бетонното запълване на надлъжната фуга между лявата и дясната лента за движение. Освен това ще започне монтажът на мостови отводнители.
По ремонта на Дунав мост се работи ежедневно през светлата част от денонощието и в зависимост от метеорологичните условия. Работният процес се организира и извършва така, че превозните средства да преминават поетапно, двупосочно в платното, в което не се работи.
От Агенция "Пътна инфраструктура“ апелират шофьорите да спазват параметрите за допустимост на преминаващите превозни средства, както и въведеното ограничение на скоростта до 20 км/ч. Автомобили, които са извънгабаритни, могат да причинят щети по вече ремонтирания участък и това да доведе до допълнителни, непредвидени дейности.
Актуална информация за ремонтните дейности може да бъде намерена в специалната секция "Информация за ремонта на Дунав мост“ на интернет страницата на АПИ.
