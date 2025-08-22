Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Агро
Мощна буря удари Северозапада
Автор: Цвети Тончева 22:49Коментари (0)0
©
виж галерията
Силна буря, която много прилича на суперклетка се насочва на североизток към Шумен, съобщиха синоптиците от Meteo Balkans.  Те предупреждават, че ще се формират още подобни бури, които могат да обхванат почти цялата страна.О

"Очаквайте градушка с размери колкото лешник, а на места дори и орех. Бурята беше успешно прогнозирана от модела SPM, затова още вчера издадохме червен код. Да, бурите над Северозападна България не бяха достатъчно силни, но тази е!Мощна мезо-конвективна система вече приближава и Югозападна България и според прогнозите ще се разшири към Северозападните райони.

Силната буря удари Плевенско. Местни хора съобщиха за прекъсване на електрозахранването. По първоначална информация има отнесени керемиди от покривите на къщите, както и пречупени дървета. 

Много силна буря имаше и западно от Търговище.

"На мястото на улицата е река, на мястото на асфалта е водопад! Тротоари и канализация са като научна фантастика!", писаха граждани от Лом и показаха снимки.

Бурята премина и през Монтана. А по-късно и през община Лясковец, където обявиха частично бедствено положение.


Още по темата: общо новини по темата: 1239
22.08.2025 Поривите на вятър в Русе достигнаха до 86 км/ч – пожарникарите започнаха разчистване на блокирания на много места град
22.08.2025 Още в понеделник: Над 250 стопани ще получат компенсации от 5 442 лв./ха до 6 385 лв./ха заради щети по реколтата
22.08.2025 Буря спря движението по Дунав мост при Русе – Гюргево, но то вече е възстановено
22.08.2025 Земетресение разтърси Западна Турция
22.08.2025 Силно земетресение удари Румъния
21.08.2025 Учени предупреждават, че промените в климата могат да доведат азиатските тигрови комари при нас, а те причиняват опасни болести
предишна страница [ 1/207 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Вкараха зад решетките мъж за разпространение на фентанил в Русе
Вкараха зад решетките мъж за разпространение на фентанил в Русе
10:43 / 20.08.2025
Издирват 48-годишна жена, в неизвестност е от 26 дни
Издирват 48-годишна жена, в неизвестност е от 26 дни
22:19 / 21.08.2025
Заради забранени предмети: Местят Семерджев в нов затвор
Заради забранени предмети: Местят Семерджев в нов затвор
12:56 / 21.08.2025
Ето къде и за какво се предлага най-високата заплата от 13 хил. лева, попаднала в обява на Бюрото по труда
Ето къде и за какво се предлага най-високата заплата от 13 хил. лева, попаднала в обява на Бюрото по труда
17:11 / 20.08.2025
Казус и с контрола за безопасността при скоковете с бънджи от мостове, в пещери и от балони
Казус и с контрола за безопасността при скоковете с бънджи от мостове, в пещери и от балони
20:27 / 21.08.2025
Два палежа и двойно убийство: Русенската прокуратура внесе обвинителен акт
Два палежа и двойно убийство: Русенската прокуратура внесе обвинителен акт
12:29 / 21.08.2025
Концесионер на плаж: Никой не би си сложил главата в торбата и не би направил такава грешка
Концесионер на плаж: Никой не би си сложил главата в торбата и не би направил такава грешка
09:04 / 20.08.2025
Актуални теми
България в еврозоната
Младеж потроши куп хора и ги прати в болница след меле с АТВ в Слънчев бряг
Бюджет 2025
Попълване на регулатори
Природни стихии
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Русе и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@ruse24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: