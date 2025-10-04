Москов: Има природни бедствия, които заливат и България, и Европа. Но има какво да се направи

© NOVA NEWS Бившият здравен министър и лидер на КОД д-р Петър Москов заяви пред NOVA NEWS, че в настоящия парламент липсва истинска алтернатива на управлението, а водените политики, както от властта, така и от опозицията, представляват "пълзящ социализъм", който води държавата към фалит. Той коментира и трагедията по Черноморието, като я обвърза с неспособността на държавата да изпълнява основните си функции, както и необходимостта от спешни реформи в сектори като здравеопазването.



В коментар за трагичните наводнения по Южното Черноморие, при които загинаха трима души, д-р Москов направи разграничение между природните бедствия и отговорността на държавата.



Да, има природни бедствия, които заливат и България, и в цяла Европа. Но има какво да направиш, за да предотвратиш разрушения, да предотвратиш жертви. Защото сега има трима убити, което е много за Бога", категоричен бе той.



Според него случилото се е пряко свързано с разбирането за ролята на държавата. "Лявата държава се занимава с обещания, със социални помощи, с това да харчи моите и вашите пари наляво и надясно, да развива икономика, което не ѝ е работата. Дясната държава се занимава с това да има резерв и готовност в такива ситуации да може да реагира бързо, навременно и да може да има обучени хора, които работят това. Ей това е разликата между едното и другото", обясни Москов, допълвайки, че в България нещата са обърнати.



Политическа турбуленция



Д-р Москов анализира и настоящата политическа обстановка, като заяви, че реална криза в управлението няма, а съществуващата конфигурация може единствено да се "самосвали".



"Криза в правителството няма. Криза в парламентарното мнозинство също няма. Тези могат да се самосвалят. Ако има криза обаче, то е в това, което вие говорите, че всъщност в парламента в момента няма истинска алтернатива", заяви той.



Според него по важните теми, които касаят живота на гражданите – инфлацията, състоянието на инфраструктурата и реформите в публичните системи, всички парламентарно представени сили правят едно и също. Запитан дали президентът Румен Радев може да бъде алтернатива, Москов отговори отрицателно.



"Не, защото господин Румен Радев би могъл единствено да комасира, да обедини под себе си заради собствената си политическа кариера сегашните раздробени ляво, проруско, тоест това не е алтернатива. Има достатъчно ляво, достатъчно проруско и достатъчно недясно в този парламент. Това, което липсва, е дясна алтернатива", подчерта лидерът от "Синя България".



Диагноза на здравеопазването



Като бивш здравен министър, д-р Москов предложи конкретни десни решения за проблемите в страната, включително и в поверения му преди години сектор. Той настоява за незабавна реформа в структурата на здравната и най-вече болничната система.



"Ние имаме най-много болнични легла за активно лечение на глава от населението. Трябва да се отиде към легла за продължително лечение", каза той, повдигайки и темата за хосписите, по която от "Синя България" работят активно.



Според него основният проблем е, че Здравната каса се източва, тъй като финансира "бизнес структури, а не лечебни заведения, които лекуват тогава, когато ние имаме нужда".



"Преди 10 години управлявах системата с около 3 милиарда и половина пари в касата. Сега са над 9 и нещо. Твърдя, че нито вие, нито аз, нито който и да е друг български гражданин получава нещо различно като качество и като количество оттогава", завърши д-р Петър Москов.