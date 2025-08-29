Мотоциклетист загина на Петрохан

© илюстративна снимка Мотоциклетист е изгубил контрол върху превозното средство и е катастрофирал на Петрохан. Това съобщиха за "Фокус" от пресцентъра на МВР.



Инцидентът е станал в района на Гинци. Водачът е загинал на място.



Няма данни за промени в движението заради катастрофата.