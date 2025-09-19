Може да има затруднения при купуването на винетки и маршрутни карти, ето кога

© На 23 септември от 20:00 ч. до 1:00 ч. на 24 септември, както и на 24 септември от 20:00 ч. до 1:00 ч. и на 25 септември ще бъдат извършвани дейности по актуализация на електронната система за събиране на пътни такси.



Възможни затруднения при закупуването на винетки и маршрутни карти. Заради това Национално тол управление препоръчва да бъдат купени предварително необходимата винетка или маршрутна карта.



"Актуализацията няма да повлияе на автоматичното отчитане чрез бордови устройства и GPS тракери на изминатото разстояние от тежкотоварни автомобили над 3,5 тона", казват още от АПИ.