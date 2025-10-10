Можем ли да изберем личен лекар онлайн и как да го направим?

© iStock Тази електронна услуга дава възможност на лицето да подаде онлайн заявка за избор на общопрактикуващ лекар, да я разгледа или да я откаже. Всеки общопрактикуващ лекар в страната с действащ договор е включен в услугата. В Закона за здравното осигуряване, както и в Наредбата за осъществяване правото на достъп до медицинска помощ, не е установена правна възможност за личния лекар да откаже включването на здравноосигуреното лице избрало именно него (с хартиена или електронна форма за избор), в пациентската си листа. Тази услуга изисква специален достъп с електронен подпис.



Как здравноосигурените да се ориентират дали даден специалист има договор с НЗОК, така че да са сигурни, че ще бъдат прегледани с направление?



Необходим е единствено достъп до интернет. Не се налага здравноосигурените да се лутат в лечебни заведения и медицински центрове. Всички лекари в специализирана извънболнична медицинска помощ, които работят със Здравната каса могат да бъдат намерени по медицински специалности и по населено място. Същото се отнася и за болниците. Отново само с един клик, хората могат да се ориентират дали съответното лечебно заведение работи по търсената клинична пътека. Освен болници и лекари специалисти, на www.nhif.bg, секция "Търсене на договорни партньори и дейности“, могат да бъдат открити и лични лекари, лекари по дентална медицина, високо-специализирани дейности, лаборатории и аптеки по области и населено място, които имат договор с НЗОК. Тази услуга е със свободен достъп, не е необходима нито специална регистрация, нито електронен подпис.



Кои са другите услуги със свободен достъп?



Може да бъде проверен и личният лекар - услуга, много полезна, ако общопрактикуващият лекар е сменил например адреса на кабинета си и здравноосигурените не могат да се ориентират как да стигнат до него. При проверка на личен лекар в електронната услуга, здравноосигуреното лице трябва да въведе изписания на екрана шестцифрен код и своя идентификатор, който може да е ЕГН, ЛНЧ или SSN/EU. Когато лицето е с идентификатор EU задължително се попълва дата на раждане.



Колко варианта на отговор е възможно да се визуализират?



Системата на Здравната каса може да ни покаже четири варианта, при които лицето или има активна регистрация при общопрактикуващ лекар, или никога не е избирало личен лекар, възможно е общопрактикуващия лекар да е прекратил договора си с НЗОК или лицето да е със служебно прекратена регистрация при личния лекар поради неговата смърт.



Отново на сайта на НЗОК може да се направи справка за движението по заявления по реда на наредба № 2 от 27.03.2019 г., съобщиха от НЗОК. Услугата е полезна за лица, които имат нужда от лечение в чужбина и подават заявления по Наредба № 2 за одобряване на заплащане на медицински и други услуги по чл. 82, ал. 1а и 3 от Закона за здравето и за реда и условията за тяхното одобряване, ползване и заплащане за лица до и над 18 години. Справката проверява статуса на подаденото заявление.



Без електронен подпис всеки, който получава скъпоструващи лекарства или медицински изделия/или диетичните храни за специални медицински цели за домашно лечение (1А, 1В И 1С), може да направи справка за протокола си. Без да излиза от вкъщи, с помощта на тази услуга, всеки здравноосигурен има възможност да провери на коя дата е заверен и периода на валидност, както и причините за отхвърляне, в случай че протоколът е отказан за одобрение.



През септември 2024 г. Националната здравноосигурителна каса стартира SMS известяване на гражданите за статуса на техните протоколи, с които се предписват лекарствени продукти, заплащани от НЗОК/РЗОК. По същия начин са уведомявани и хората с увреждания за издадените ЛКК протоколи и заявления за отпускане на помощни средства и ремонти и за издадените от НЗОК/РЗОК одобрения по постъпилите заявления.



Целта на тази дигитална услуга е пациентите и хората с увреждания да бъдат максимално улеснени и да получават информация за статуса на протоколите си и заявленията за помощни средства и ремонти в реално време. Така НЗОК за пореден път поставя пациента в центъра на здравната система и показва, че не спира да развива електронните здравни услуги и да ги насочва изцяло в полза на потребителите си.