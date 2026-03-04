Още на самото летище на гише "Рекламации на багажи", когато багажът не пристигне или дойде повреден, трябва да се попълни т.нар. PIR – специален протокол, в който да се опише проблемът. Обясняват от Европейския потребителски център, цитирани отВ срок до 7 дни трябва да се попълни и сходен формуляр на сайта на авиокомпанията. В подобни случаи пътникът може да си купи т.нар. вещи от първа необходимост, като пази касовите бележки за тях и в последствие може да поиска възстановяване на разходите от страна на авиокомпанията.Когато изтекат 21 дни, а куфарът още не е пристигнал, то той се счита за загубен и трябва да се подаде нов формуляр на сайта на превозвача, с който да се поиска обезщетение за загубения багаж. Изпратете копие от билетите и багажните етикети, както и от попълнения PIR, снимки. Запазете си копие от жалбата.Независимо дали куфарът е забавен, изгубен или повреден, максималното обезщетение е в размер на 1519 Специални права на тираж (около 1904 евро).Размерът на компенсацията е регламентиран в Монреалската конвенция и зависи от действителната стойност на вредата в конкретния случай. Много често се изплаща фиксирана сума на килограм липсващ багаж.При пътуване с ценен багаж е добре да го застраховате. Освен това вещи като лаптоп, фотопарат, бижута или ключове за жилището не бива да се слагат в куфара, който ще бъде чекиран – оставете ги в ръчния си багаж.- Преди полета проверете в сайта на авиокомпанията дали има ограничения за вещите, които ще превозвате. Ако в куфара сложите вещи като таблет, фотоапарат или други ценности, което е забранено, не очаквайте да бъдете компенсирани в случай на повреда или загуба.- Направете снимка или видео със съдържанието на куфара.- Изберете си здрав куфар. Не разчитайте на това, че може да получите обезщетение, ако той е от некачествени материали и се счупи, или има стари повреди.- Махнете всички етикети от предишни пътувания, сложете бадж с името, адрес, имейл и телефон. Така, при необходимост, авиокомпанията ще може да се свърже с вас.