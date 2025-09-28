Новини
Можете да получите щури пари, ако решите да продадете стария си смартфон и да го замените с нов модел
Автор: Десислава Томева 13:22Коментари (0)73
© Фокус
Все повече търговци предлагат да ви дадат нов мобилен телефон на изгодна цена, ако върнете стария. Не говорим за пълен бартер и не си въобразявайте, че отивайки в магазина просто ще извършите замяна. Става въпрос за това, че предлагайки стария си смартфон ще получите оценка, после ваучер за нова покупка и така телефонът може да ви излезе по-изгодно.

"Фокус" провери офертите и заключението е, че става въпрос за суми от 15 лева до над 1500 лева. 

Какви са критериите на търговеца при оценката, само можем да гадаем, но със сигурност, ако сме решили да купуваме можем да се възползваме. Пълното чекмедже с неизползвани апарати със сигурност няма да ни донесе дивидент.

Надявам се разбирате, че заради законодателството, не бихме могли да ви предложим списъка на изкупните цени, но ако за вас това е опция, лесно ще си го намерите и сами.






