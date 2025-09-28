ЗАРЕЖДАНЕ...
|Можете да получите щури пари, ако решите да продадете стария си смартфон и да го замените с нов модел
"Фокус" провери офертите и заключението е, че става въпрос за суми от 15 лева до над 1500 лева.
Какви са критериите на търговеца при оценката, само можем да гадаем, но със сигурност, ако сме решили да купуваме можем да се възползваме. Пълното чекмедже с неизползвани апарати със сигурност няма да ни донесе дивидент.
Надявам се разбирате, че заради законодателството, не бихме могли да ви предложим списъка на изкупните цени, но ако за вас това е опция, лесно ще си го намерите и сами.
Робинята Изаура на 68
12:07 / 26.09.2025
