Ìðà÷íàòà ïðîãíîçà íà ïðîô. Âèòàíîâ: Â êðàÿ íà íîåìâðè çàðàçåíèòå ùå ñà 79 000, ÷àêà íè òåæêà çèìà!

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"Î÷àêâà íè òåæêà çèìà. Â ìîìåíòà ñèòóàöèÿòà å äîñòà íåïðèÿòíà. Òîâà áåøå ïðåäñêàçàíî è ÿñíî, ÷å ùå äîéäå", êàçà òîé.

"4000 ñëó÷àÿ íà äåí îçíà÷àâàò, ÷å ÐÇÈ âå÷å èìàò ãðàìàäíè òðóäíîñòè äà íàáëþäàâàò êîíòàêòíèòå ëèöà è çàòîâà òðÿáâà äà èì ñå ïîìàãà", äîïúëíè ïðîô. Âèòàíîâ.




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