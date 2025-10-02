Муцунски благодари на финландския министър на европейските въпроси

© Днес министърът на външните работи и външната търговия на Северна Македония, Тимчо Муцунски, се срещна с Йоаким Странд, министър на европейските въпроси и държавното имущество на Финландия, който е на работно посещение в страната.



Разговорите бяха насочени към актуални европейски и регионални въпроси, с особен акцент върху политиката за разширяване на Европейския съюз и перспективите в присъединителния процес, предава makfax.



Муцунски потвърди твърдата ангажираност на страната към ускоряване на евроинтеграцията, с цел пълноправно членство в ЕС, в съответствие с установените критерии и стандарти. Той заяви, че страната остава “достоверен партньор" на ЕС, който постоянно работи по реформите и допринася за регионалната стабилност и сътрудничество.



Беше подчертана необходимостта от по-голяма предвидимост и динамика в процеса на интеграция на страните от региона към ЕС, и Муцунски изказа благодарност за продължаващата и принципна подкрепа от Финландия.



Двамата министри обсъдиха и двустранните отношения, като потвърдиха общата воля за задълбочаване и разширяване на сътрудничеството във всички области от взаимни интереси.